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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 12-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنون قبل الخروج من منزلهم على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 12-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة في مصر للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 12-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون باردًا ليلًا وبالصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد في مصر، إلى انتشار شبورة مائية صباحًا، ببعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وفي مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد في مصر، من نشاط رياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، بمناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية بفترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بيان حالة البحر الأحمر، حيث سوف تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج وستكون من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون جنوبية شرقية.

آخر أخبار حالة الطقس في مصر غدا الاثنين وموعد التغيرات المناخية

أخبار حالة الطقس الأحد والإثنين في محافظة القاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة الدرجة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية الدرجة العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح الدرجة العظمى 26 درجة والدرجة الصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والدرجة الصغرى 11، وأسوان الدرجة العظمى 29 درجة والصغرى 12.

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