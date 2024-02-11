الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

الصلاة
الصلاة

اليوم هو الأول في شهر شعبان للعام الهجري 1445 لذلك تعظيم شعائر الله وعلى رأسها  الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام من أعظم الأمور في هذا الشهر الكريم الذي جاء في الأحاديث الشريفة حتى لا يتم إغفاله بين شهري رجب ورمضان.
 

نعرض في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة لعدة دقائق وفق للتوزيعات الجغرافية.
 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 5:11 ص
موعد أذان الظهر: 12:09 م
موعد أذان العصر: 3:17 م
موعد أذان المغرب: 5:40   م
موعد أذان العشاء: 6:59 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:17 ص
موعد أذان الظهر: 12:15  م
موعد أذان العصر: 3:20 م
موعد أذان المغرب: 5:44 م
موعد أذان العشاء: 7:03  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 5:07 ص
موعد أذان الظهر: 12:05 م
موعد أذان العصر: 3:11 م
موعد أذان المغرب: 5:34  م
موعد أذان العشاء: 6:54 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:11 ص
موعد أذان الظهر: 12:09 م
موعد أذان العصر: 3:07 م
موعد أذان المغرب: 5:40   م
موعد أذان العشاء: 6:59 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 5:12 ص
موعد أذان الظهر: 12:11 م
موعد أذان العصر: 3:19 م
موعد أذان المغرب: 5:43  م
موعد أذان العشاء: 7:01 م
 

مواعيد الصلاة في اليوم الأول من شهر رمضان 2024 والأدعية المستحبة

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4-2-2024 فى محافظات مصر 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:10 ص
موعد أذان الظهر: 12:08  م
موعد أذان العصر: 3:15 م
موعد أذان المغرب: 5:38 م
موعد أذان العشاء: 6:57 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:08 ص
موعد أذان الظهر: 12:07 م
موعد أذان العصر: 3:19 م
موعد أذان المغرب: 5:43 م
موعد أذان العشاء: 6:59 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 5:01 ص
موعد أذان الظهر: 12:03 م
موعد أذان العصر: 3:16   م
موعد أذان المغرب: 5:41 م
موعد أذان العشاء: 6:55 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 5:01 ص
موعد أذان الظهر: 11:59 ص
موعد أذان العصر: 3:05 م
موعد أذان المغرب: 5:28 م
موعد أذان العشاء: 6:48 م

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 8 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

مواعيد الصلاة اليوم الأحد مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد آذان الظهر مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأسكندرية

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