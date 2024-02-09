بداية شهر شعبان المبارك 2024 وموعد استطلاع الهلال.. الإفتاء تجيب

بداية شهر شعبان 2024 وموعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، كذلك يتزايد معدل البحث عن الأدعية المستحبة في هذا الشهر الكريم.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

بداية شهر شعبان الكريم 2024 وموعد استطلاع الهلال

نشرت الأمانة العامة لدار الإفتاء، مؤخرا، منشورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أشارت من خلاله إلى أن استطلاع هلال شهر شعبان 2024 غدا السبت 10 فبراير الجاري.

29 يوما.. عدد أيام شهر شعبان 2024

وعلى صعيد متصل أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في منشور سابق له على موقعه الإلكتروني، أنه أنه ووفقا للحسابات الفلكية، فإن غرة شهر شعبان 2024 ستكون يوم الأحد 11 فبراير الجارى، على أن تكون عدته 29 يوما.

وأضاف المعهد أن هلال شهر شعبان 2024 سوف يولد مباشرة في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي غدا السبت الموافق 10 فبراير الحالي (يوم الرؤية)، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 و42 دقيقة).

الأدعية المستحبة في شهر شعبان

-اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فراق غالي، ولا استمرار مرض لقريب

-اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال وأعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين.

-يا رب إن هذا هلال شهرٍ وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الإحسان فاجعله اللهم هلال بركاتٍ وسعاداتٍ كاملة الأمان والغفران والرضوان وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان وحاميةً من أذى.

-اللهم أني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.

-اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

-لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك.

-اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

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