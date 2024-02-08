مواعيد الصلاة اليوم الخميس 8 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

في هذه الأيام المباركة من شهر رجب واقتراب شهري شعبان ورمضان يحرص الكثيرين على تعظيم شعائر الله بالالتزام بمواعيد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام و أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة.

يحرص موقع الدستور على نشر مواعيد الصلاة بشكل يومي في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى للاختلافات الجغرافية.



مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد اذان الفجر: 5:13 ص

موعد اذان الظهر: 12:09 م

موعد اذان العصر: 3:15 م

موعد اذان المغرب: 5:38 م

موعد اذان العشاء: 6:56 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأسكندرية

موعد اذان الفجر: 5:19 ص

موعد اذان الظهر: 12:14 م

موعد اذان العصر: 3:18 م

موعد اذان المغرب: 5:41 م

موعد اذان العشاء: 7:01 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد اذان الفجر: 5:09 ص

موعد اذان الظهر: 12:05 م

موعد اذان العصر: 3:09 م

موعد اذان المغرب: 5:32 م

موعد اذان العشاء: 6:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:13 ص

موعد اذان الظهر: 12:09 م

موعد اذان العصر: 3:05 م

موعد اذان المغرب: 5:38 م

موعد اذان العشاء: 6:57م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد اذان الفجر: 5:14 ص

موعد اذان الظهر: 12:11 م

موعد اذان العصر: 3:17 م

موعد اذان المغرب: 5:40 م

موعد اذان العشاء: 6:58 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:12 ص

موعد اذان الظهر: 12:08 م

موعد اذان العصر: 3:13 م

موعد اذان المغرب: 5:36 م

موعد اذان العشاء: 6:55 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 5:09 ص

موعد اذان الظهر: 12:07 م

موعد اذان العصر: 3:17 م

موعد اذان المغرب: 5:40 م

موعد اذان العشاء: 6:57 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد اذان الفجر: 5:03 ص

موعد اذان الظهر: 12:03 م

موعد اذان العصر: 3:15 م

موعد اذان المغرب: 5:39 م

موعد اذان العشاء: 6:54 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر: 5:03 ص

موعد اذان الظهر: 11:59 ص

موعد اذان العصر: 3:03 م

موعد اذان المغرب: 5:26 م

موعد اذان العشاء: 6:45 م