الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7-2-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

تصدر السؤال عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7-2-2024 في محافظات مصر  محرك البحث جوجل في مصر، إذ يحرص قطاع كبير من المسلمين على معرفة موعد الصلاة، فهي عماد الدين ومن أقامها أقام الدين، والركن الثاني من الإسلام، فينبغي على المؤمن أداء الصلاة في وقتها، وهذا هو الواجب كما أمر الله تعالى في قوله: "إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"، وهي مفروضة في أوقاتها على المؤمنين.

 

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7-2-2024 في محافظات مصر

يعرض الدستور للقراء مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7-2-2024 في محافظات مصر والتي جاءت كما يلي:-

مواعيد الصلاة فى القاهرة اليوم الأربعاء 7-2-2024

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 13: 3

موعد صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:54

مواعيد الصلاة فى الجيزة اليوم الأربعاء 7-2-2024

صلاة الفجْر 5:16 ص

الشروق 6:44 ص

صلاة الظُّهْر 12:10 م

صلاة العَصر 3:14 م

صلاة المَغرب 5:37 م

صلاة العِشاء 6:56 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الأربعاء 7-2-2024

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:16

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:58 م.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4-2-2024 فى محافظات مصر 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الأربعاء 7-2-2024

وقت صلاة الفجر 5:10

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:08 م

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:50 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ الأربعاء 7-2-2024

وقت صلاة الفجر 5:01

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:04 م

وقت صلاة المغرب 5:27 م

وقت صلاة العشاء 6:44 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان الأربعاء 7-2-2024

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 13: 3

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:52

 

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فضل الصلاة في موعدها 

فالواجب على المؤمن أداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها، سواء كان الشخص رجلًا أو امرأةً. يجب على الجميع أداء الصلاة في مواقيتها المحددة، فالظهر في وقته، والعصر في وقته، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته، والفجر في وقته، لا يجوز تأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس، أو المغرب إلى غروب الشفق، وكذلك تأخير الظهر إلى وقت العصر، أو تأخير العصر إلى حين تصفر الشمس، من يفعل ذلك يجب عليه التوبة إلى الله والعودة إليه.

 


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