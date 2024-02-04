مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4-2-2024 فى محافظات مصر 

ينال البحث عن مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر كثير من الاهتمام خاصة في ظل هذه الأيام المباركة من شهر رجب والذي يفضل فيه تعظيم شعائر الله عز وجل وعلى رأسها الفروض الخمس في أوقاتها.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4-2-2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة لعدة دقائق وفق للتوزيعات الجغرافية لكل محافظة.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:09 م

موعد أذان العصر: 3:12 م

موعد أذان المغرب: 5:34 م

موعد أذان العشاء:6:54 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:14 م

موعد أذان العصر: 3:16 م

موعد أذان المغرب: 5:38م

موعد أذان العشاء: 6:58 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:12 ص

موعد أذان الظهر: 12:05 م

موعد أذان العصر: 3:06 م

موعد أذان المغرب: 5:28 م

موعد أذان العشاء: 6:48 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:09 م

موعد أذان العصر: 3:06 م

موعد أذان المغرب: 5:34 م

موعد أذان العشاء: 6:44 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:16 ص

موعد أذان الظهر: 12:10 م

موعد أذان العصر: 3:15 م

موعد أذان المغرب: 5:37 م

موعد أذان العشاء: 6:56 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:08 م

موعد أذان العصر: 3:10 م

موعد أذان المغرب: 5:32 م

موعد أذان العشاء: 6:52 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:11 ص

موعد أذان الظهر: 12:07 م

موعد أذان العصر: 3:15 م

موعد أذان المغرب: 5:38 م

موعد أذان العشاء: 6:54 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:04 ص

موعد أذان الظهر: 12:02 م

موعد أذان العصر: 3:13 م

موعد أذان المغرب: 5:36 م

موعد أذان العشاء: 6:51 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 5:06 ص

موعد أذان الظهر: 11:59 ص

موعد أذان العصر: 3:00 م

موعد أذان المغرب: 5:22 م

موعد أذان العشاء: 6:42 م

