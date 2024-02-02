وفاة خطيب مسجد عقب أداء صلاة الجمعة ومشاركته فى تشييع جنازة بالمنوفية

مشهد من حسن الخاتمة وحب الله شهدته مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، وهو وفاة خطيب مسجد بالمكافأة بعد إحالته على المعاش، وذلك عقب خطبته الجمعة وإمامته للمصلين بمسجد السلام بالشهداء، وعلى الفور توجه للمشاركة في جنازة احد الأشخاص وتعرض أثناء مشاركته في تشييع الجنازة إلى أزمة قلبية مفاجئة.

وكشف مصدر بمديرية الأوقاف في المنوفية لـ"الدستور"، أن الشيخ محمد كمال القاضي، إماما وخطيبا على المعاش والآن يعمل بالمكافأة، وتوفاه الله عز وجل على طاعة بعد أداء صلاة صلاة الجمعة ومشاركته في أداء جنازة حيث أصابه تعب مفاجئ وحاول المتواجدين نقله للمستشفى لكن قدر الله نفذ وتوفي إلى رحمة الله

وحددت أسرة الشيخ محمد كمال القاضي موعدا لتشييع الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء، وسط حالة من الحزن الكبيرة بين أهالي مركز الشهداء وشيوخ الأوقاف لما يتمتع به الراحل من سمعة طيبة وعلما وخلقا طوال عمله في الأوقاف وحمله للقرآن الكريم.