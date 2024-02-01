توفيت أثناء عملها في العناية المركزة.. نقابة أطباء المنوفية تنعي الطبيبة ناهد

توفيت طبيبة شابة أثناء عملها في العناية المركزة بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ويجرى نقل الجثمان إلى مسقط رأسها بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لدفنها بمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن بين كافة زملائها لما تتمتع به الطبيبة من سمعة طيبة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد القرش نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، على عزاءه الحار وعزاء مجلس النقابة بالكامل لأسرة الفقيد الدكتور ناهد محمد نجيب المرسي طبيبة العناية المقيمة بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، مشيرا إلى أننا في انتظار الجثمان للصلاة عليه وتقديم واجب العزاء لأسرتها.

ونعت نقابة الأطباء الطبية الشابة في بيان جاء نصه" تنعي نقابة أطباء المنوفية ومجلسها الطبية ناهد محمد نجيب المرسي، طبيبة الرعاية المركزة والتي وافتها المنية أثناء تأدية عملها بالمستشفى، داعين الله ان يتقبل منها عملها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والثبات".

ونعى الطبية الشابة عدد من المستشفيات الخاصة بمحافظة المنوفية، وعدد من زملاء الطبية المتوفية داخل عملها بمستشفى معهد ناصر، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.