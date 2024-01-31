"صحة المنوفية" تعقد اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة

انعقدت اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة بصحة المنوفية، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من المهندس وكيل وزارة الزراعة، والمهندس وكيل وزارة الري، والدكتور مدير مديرية الطب البيطري، وقد حضر عنه الدكتور مدير عام المجازر، ومسئول الأمراض المشتركة بالطب البيطري، وأيضا أعضاء اللجنة بالمديرية الدكتورة زينب الصاوى مدير عام الأمراض المتوطنة، والمهندس محمد مدين مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وعلاء عطية مدير مكتب وكيل الوزارة.

جرى مناقشة الأعمال المشتركة بين مديرية الصحة والمديريات الأخرى ودور كل مديرية ومناقشة دور وزارة الري في تطهير الترع والمساقي مما يساعد على سهولة عملية الاستكشاف والمكافحة من قبل إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وسهولة وصول المبيد إلى اليرقات والحشرات الناقلة للأمراض ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك المبيد.



كما جرى أيضًا مناقشة التعاون المشترك بين مديرية الصحة والطب البيطري، وطرح موضوع عقر الكلاب وكيفية مكافحة الكلاب الضالة وأيضًا الأمراض الأخرى المشتركة مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي والفاشيولا.

بالإضافة إلى مناقشة التنسيق مع مديرية الزراعة في إخطار مديرية الصحة بنوع المبيد المستخدم في مكافحة القوارض وذلك حتى يتسنى الأستعداد من مديرية الصحة لتوفير العقارات المطلوبة لأي حالات.