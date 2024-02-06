مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 فى محافظات مصر
يسعى المسلمون مع بداية الصباح يوميًا للتعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية أهم فرض في الإسلام، طبقا لتوقيت كل محافظة على حدى.
مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في محافظات مصر
وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6- 2- 2024 في القاهرة وبعض محافظات مصر.
مواقيت الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة
صلاة الفجر 5:15 صباحًا
صلاة الظهر 12:09 ظهرًا
صلاة العصر 12: 3 مساءً
صلاة المغرب 5:35 مساءً
صلاة العشاء 6:53 مساءً
مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء
صلاة الفجر 5:20 صباحًا
صلاة الظهر 12:14 ظهرًا
صلاة العصر 3:15 مساءً
صلاة المغرب 5:37 مساءً
صلاة العشاء 6:57 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 5:11 مساءً
صلاة الظهر 12:05 ظهرًا
صلاة العصر 3:07 مساءً
صلاة المغرب 5:30 مساءً
صلاة العشاء 6:49 مساءً
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 5:01 صباحًا
صلاة الظهر 11:57 ظهرًا
صلاة العصر 3:03 مساءً
صلاة المغرب 5:26 مساءً
صلاة العشاء 6:43 مساءً
مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم
صلاة الفجر 5:05 صباحًا
صلاة الظهر 12:03 ظهرًا
صلاة العصر 13: 3 مساءً
صلاة المغرب 5:38 مساءً
صلاة العشاء 6:52 مساءً
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مواقيت الصلاة في قنا اليوم الثلاثاء
صلاة الفجر 5:06 صباحًا
صلاة الظهر 12:03 ظهرًا
صلاة العصر 3:12 مساءً
صلاة المغرب 5:35 مساءً
صلاة العشاء 6:51 مساء