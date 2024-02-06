مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 فى محافظات مصر

يسعى المسلمون مع بداية الصباح يوميًا للتعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية أهم فرض في الإسلام، طبقا لتوقيت كل محافظة على حدى.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6- 2- 2024 في القاهرة وبعض محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 5:15 صباحًا

صلاة الظهر 12:09 ظهرًا

صلاة العصر 12: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:35 مساءً

صلاة العشاء 6:53 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء

صلاة الفجر 5:20 صباحًا

صلاة الظهر 12:14 ظهرًا

صلاة العصر 3:15 مساءً

صلاة المغرب 5:37 مساءً

صلاة العشاء 6:57 مساءً





مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:11 مساءً

صلاة الظهر 12:05 ظهرًا

صلاة العصر 3:07 مساءً

صلاة المغرب 5:30 مساءً

صلاة العشاء 6:49 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 5:01 صباحًا

صلاة الظهر 11:57 ظهرًا

صلاة العصر 3:03 مساءً

صلاة المغرب 5:26 مساءً

صلاة العشاء 6:43 مساءً

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم

صلاة الفجر 5:05 صباحًا

صلاة الظهر 12:03 ظهرًا

صلاة العصر 13: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:38 مساءً

صلاة العشاء 6:52 مساءً

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مواقيت الصلاة في قنا اليوم الثلاثاء

صلاة الفجر 5:06 صباحًا

صلاة الظهر 12:03 ظهرًا

صلاة العصر 3:12 مساءً

صلاة المغرب 5:35 مساءً

صلاة العشاء 6:51 مساء