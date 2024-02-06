الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يسعى المسلمون مع بداية الصباح يوميًا للتعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية أهم فرض في الإسلام، طبقا لتوقيت كل محافظة على حدى.

 

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في محافظات مصر

 

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6- 2- 2024 في القاهرة وبعض محافظات مصر.

 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 5:15  صباحًا 
صلاة الظهر 12:09 ظهرًا 
صلاة العصر 12: 3 مساءً 
صلاة المغرب 5:35 مساءً 
صلاة العشاء 6:53 مساءً

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء

صلاة الفجر 5:20 صباحًا 
صلاة الظهر 12:14 ظهرًا 
صلاة العصر 3:15 مساءً
صلاة المغرب 5:37 مساءً 
صلاة العشاء 6:57 مساءً 
  
 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:11 مساءً 
صلاة الظهر 12:05 ظهرًا 
صلاة العصر 3:07 مساءً 
صلاة المغرب 5:30 مساءً 
صلاة العشاء 6:49 مساءً

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 5:01 صباحًا 
صلاة الظهر 11:57 ظهرًا 
صلاة  العصر 3:03 مساءً 
صلاة المغرب 5:26 مساءً 
صلاة العشاء 6:43 مساءً 

 

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم

صلاة الفجر 5:05  صباحًا 
صلاة الظهر 12:03 ظهرًا 
صلاة العصر 13: 3 مساءً 
صلاة المغرب 5:38 مساءً 
صلاة العشاء 6:52 مساءً

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مواقيت الصلاة في قنا اليوم الثلاثاء 

صلاة الفجر 5:06 صباحًا 
صلاة الظهر 12:03 ظهرًا 
صلاة العصر 3:12 مساءً  
صلاة المغرب 5:35 مساءً 
صلاة العشاء 6:51 مساء

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