مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون مع بداية الصباح على الانتظام في قضاء الصلوات الخمس ويكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء أهم فرض بالإسلام، طبقا لتوقيت كل محافظة على حدة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5- 2- 2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:16 صباحًا

صلاة الظهر 12:08 ظهرًا

صلاة العصر 11: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:33 مساءً

صلاة العشاء 6:52 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:21 صباحًا

صلاة الظهر 12:13 ظهرًا

صلاة العصر 3:14 مساءً

صلاة المغرب 5:35 مساءً

صلاة العشاء 6:56 مساءً

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:12 صباحًا

صلاة الظهر 12:04 ظهرًا

صلاة العصر 3:06 مساءً

صلاة المغرب 5:28 مساءً

صلاة العشاء 6:47 مساءً

مواعيد الصلاة في جنوب سيناء اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:02 صباحًا

صلاة الظهر 11:56 ظهرًا

صلاة العصر 3:02 مساءً

صلاة المغرب 5:25 مساءً

صلاة العشاء 6:42 مساءً

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:06 صباحًا

صلاة الظهر 12:02 ظهرًا

صلاة العصر 11: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:35 مساءً

صلاة العشاء 6:50 مساءً

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مواعيد الصلاة في الوادي الجديد اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:28 صباحًا

صلاة الظهر 12:25 ظهرًا

صلاة العصر 3:34 مساءً

صلاة المغرب 5:57 مساءً

صلاة العشاء 7:13 مساءً