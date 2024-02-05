الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون مع بداية الصباح على الانتظام في قضاء الصلوات الخمس ويكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء أهم فرض بالإسلام، طبقا لتوقيت كل محافظة على حدة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5- 2- 2024 في محافظات مصر. 

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:16  صباحًا
صلاة الظهر 12:08 ظهرًا
صلاة العصر 11: 3 مساءً
صلاة المغرب 5:33 مساءً
صلاة العشاء  6:52 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين 5 فبراير 

صلاة الفجر 5:21 صباحًا
صلاة الظهر 12:13 ظهرًا
صلاة العصر 3:14 مساءً
صلاة المغرب 5:35 مساءً
صلاة العشاء 6:56 مساءً

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:12 صباحًا
صلاة الظهر 12:04 ظهرًا
صلاة العصر 3:06 مساءً
صلاة المغرب 5:28 مساءً
صلاة العشاء 6:47 مساءً

مواعيد الصلاة في جنوب سيناء اليوم الإثنين 5 فبراير

صلاة الفجر 5:02 صباحًا
صلاة الظهر 11:56 ظهرًا
صلاة العصر 3:02 مساءً
صلاة المغرب 5:25 مساءً
صلاة العشاء 6:42 مساءً

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الإثنين 5 فبراير 

صلاة الفجر 5:06 صباحًا
صلاة الظهر 12:02 ظهرًا
صلاة العصر 11: 3 مساءً
صلاة المغرب 5:35 مساءً
صلاة العشاء 6:50 مساءً

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صلاة الفجر 5:28 صباحًا
صلاة الظهر 12:25 ظهرًا
صلاة العصر 3:34 مساءً
صلاة المغرب 5:57 مساءً
صلاة العشاء 7:13 مساءً

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