محمد الباز: يجب أن يكون رمضان فرصة لتقليل الاستهلاك

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة جاءت قبل وقت قليل من شهر رمضان.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "شهر رمضان له طبيعة خاصة في الاستهلاك، رغم أن الحكمة الدينية منه تقليل الاستهلاك".

وتابع: "يجب أن يكون شهر رمضان فرصة لتقليل استهلاكنا، الناس من بعد المغرب تدخل في ماراثون أكل، محتاجين نعيد النظر في ذلك"، مضيفًا: أن "جزءً كبيرًا من حل المشكلة موجود ونملكه، وفي ناس بتعمل أكل كتير جدًا في رمضان ويترمي في الآخر".

وأشار إلى أن "حل الأزمة لن يتم إلا بالعمل والتصنيع وزيادة الموارد من العملة الصعبة وزيادة الصادرات وهذه حلول تحتاج وقتًا وجهدًا وتفكيرًا وعزيمة من الناس ولن تحدث في يوم وليلة".