من الفرح للصدمة.. البلوجر حنان الحكيم: "الورم بيتطور ادعولي" (فيديوجراف)

من الفرح إلى الصدمة، هكذا انقلبت حياة البلوجر الشهيرة حنان الحكيم بعد إعلانها عبر فيسبوك إصابتها بسرطان الثدي.

وأعلنت البلوجر حنان الحكيم: "عمري ما كنت هصدق إني هبقى من الناس القوية دي بجد وإن اللي بشوفه وبسمع عنه هعدي بيه.. انهاردة عرفت مرحلة علاجي وإن للأسف الورم مش حميد، بس أنا متأكدة إن ربنا بيعمل الخير.. حتى المرض خير لينا ونحمد ربنا على نعمة الصحة ونحس بها كويس أوي واتشرف اني اكون واحده من الابطال والمحاربات".

وتابعت الحكيم، انها لن تؤجل فرحتها بزواجها وانه سيتم في موعده على الرغم من انها ستقوم باول جلسات الكيماوي قبل موعد الفرح بساعات، بسبب دعم خطيبها لها ومشاركتها لها في ظل الاوقات الصعبة التي تعاني فيها قسوة المرض والصدمة.

وأوضحت حنان الحكيم، أنها عانت من بعض الأعراض والعلامات المرتبطة بسرطان الثدي، موضحةً أنها شعرت بالوجع والألم مع وجود بعض التغيرات في منطقة الإصابة، وعند توجها للطبيبة طلبت منها إجراء أشعة سونار.