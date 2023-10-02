الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

حساباته يتابعها ملايين المصريين والعرب

اليوتيوبر عمر شاور: بدأت حياتى صنايعى كنافة ونظفت حمامات قبل الشهرة

اليوتيوبر عمر شاور
اليوتيوبر عمر شاور

كشف عمر شاور البلوجر الشهير وأحد أشهر صناع المحتوى الكوميدي في مصر تفاصيل حياته ما قبل الشهرة على السوشيال ميديا حيث أكد شاور على أنه في بداية حياته عمل في محل لبيع الكنافة وكان يقف مع صاحب هذا المحل في رمضان تحديدا باعتباره الشهر الذي تباع فيه الكنافة بصورة كبيرة.

 

شاور أكد في تصريحاته الخاصة لبرنامج ملوك التريند المذاع عبر صفحات جريدة الدستور على السوشيال ميديا على أنه عمل أيضا في تنظيف الحمامات في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل فخر بالنسبة له ولا يشعر بأي إهانة من ذكر هذا الأمر.

 

جاءت شهرة عمر شاور وفقا لكلامه بعدما اشترى كاميرا ب 300 جنيه تحصل عليهم عن طريق السلف من والده وصور بها أول فيديوهاته والتي كانت عن ألة العزف الشهيرة “الربابة” والتي تباع في الشوارع ويأمل الأطفال أن ينجحوا في إنتاج صوت رائع كالذي يصدره البائع من ألة الربابة خاصته، ونفذ شاور الفيديو بصورة كوميدية ليؤكد للأطفال أنهم يتعرضوا للخداع من صاحب هذه الالات لانها لا تخرج نفس الصوت الجميل معهم.

 

وعن اسم شاور، أكد البلوجر الشهير أنه حصل على هذا الاسم أثناء مشاركته في أحد الألعاب الإلكترونية التي كان يلعبها في “السايبر” الذي كان يديره شقيقه الأكبر أحمد، حيث كان حسابه على اللعبة اسمه باللغة الإنجليزية No Show War  فاختصره أصدقاءه لـ شاور وأصبح هذا الاسم يلازمه هو وشقيقه الأكبر أحمد.

 

عمر شاور كشف عن العديد من أسرار حياته في لقاءه في برنامج ملوك الترند منها على سبيل المثال لا للحصر كواليس أزمته مع مغني المهرجانات الشهير حمو بيكا، وكذلك سر رفض والده لبعض الفيديوهات التي يقدمها، هذا بجانب حقيقة خلافه مع الممثل الشهير محمد رمضان.

 

لمتابعة لقاء عمر شاور بالكامل في برنامج ملوك الترند اضغط هـــــنــــا

 

يذكر أن برنامج ملوك الترند من إنتاج جريدة الدستور ويقدمه الصحفي والبلوجر أحمد الجدي ويستضيف مشاهير السوشيال ميديا للحديث عن قصص نجاحهم وكفاحهم وسر تصدرهم الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

عمر شاور الشورجية محمد رمضان أزمات حمو بيكا شاور

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يلتقى السفير الألمانى بالقاهرة

عاجل.. وزير الرى: ملف المياه يبدأ من خارج حدود الوطن

عاجل.. السيسى لـ وزير التموين: "ليه مش مسيطر على الأسعار؟".. والمصيلحى: "بتعهد هتنزل"

حرب أمريكية على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية