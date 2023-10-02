اليوتيوبر عمر شاور: بدأت حياتى صنايعى كنافة ونظفت حمامات قبل الشهرة

حساباته يتابعها ملايين المصريين والعرب

كشف عمر شاور البلوجر الشهير وأحد أشهر صناع المحتوى الكوميدي في مصر تفاصيل حياته ما قبل الشهرة على السوشيال ميديا حيث أكد شاور على أنه في بداية حياته عمل في محل لبيع الكنافة وكان يقف مع صاحب هذا المحل في رمضان تحديدا باعتباره الشهر الذي تباع فيه الكنافة بصورة كبيرة.

شاور أكد في تصريحاته الخاصة لبرنامج ملوك التريند المذاع عبر صفحات جريدة الدستور على السوشيال ميديا على أنه عمل أيضا في تنظيف الحمامات في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل فخر بالنسبة له ولا يشعر بأي إهانة من ذكر هذا الأمر.

جاءت شهرة عمر شاور وفقا لكلامه بعدما اشترى كاميرا ب 300 جنيه تحصل عليهم عن طريق السلف من والده وصور بها أول فيديوهاته والتي كانت عن ألة العزف الشهيرة “الربابة” والتي تباع في الشوارع ويأمل الأطفال أن ينجحوا في إنتاج صوت رائع كالذي يصدره البائع من ألة الربابة خاصته، ونفذ شاور الفيديو بصورة كوميدية ليؤكد للأطفال أنهم يتعرضوا للخداع من صاحب هذه الالات لانها لا تخرج نفس الصوت الجميل معهم.

وعن اسم شاور، أكد البلوجر الشهير أنه حصل على هذا الاسم أثناء مشاركته في أحد الألعاب الإلكترونية التي كان يلعبها في “السايبر” الذي كان يديره شقيقه الأكبر أحمد، حيث كان حسابه على اللعبة اسمه باللغة الإنجليزية No Show War فاختصره أصدقاءه لـ شاور وأصبح هذا الاسم يلازمه هو وشقيقه الأكبر أحمد.

عمر شاور كشف عن العديد من أسرار حياته في لقاءه في برنامج ملوك الترند منها على سبيل المثال لا للحصر كواليس أزمته مع مغني المهرجانات الشهير حمو بيكا، وكذلك سر رفض والده لبعض الفيديوهات التي يقدمها، هذا بجانب حقيقة خلافه مع الممثل الشهير محمد رمضان.

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يذكر أن برنامج ملوك الترند من إنتاج جريدة الدستور ويقدمه الصحفي والبلوجر أحمد الجدي ويستضيف مشاهير السوشيال ميديا للحديث عن قصص نجاحهم وكفاحهم وسر تصدرهم الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.