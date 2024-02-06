الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 145 مخالفة تموين في المنيا

مخالفة تموين
مخالفة تموين

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت ١٤٥ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير ١٢٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان ـ عدم وجود سجلات )، و٢٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم وجود صلاحية - سلع مجهولة المصدر- ذبح خارج المجازر) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين من خلال إداراتها التموينية بمراكز المحافظة التسع تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، بتكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، لفرض الأنضباط التمويني والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وضبط الأسعار والقضاء علي الممارسات الأحتكارية وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدن والقرى، مشددًا على الرقابة التموينية بتكثيف هذه الحملات.

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تموين المنيا ضبط 145 مخالفة تموينية حملات علي المخابز والأسواق مديرية التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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