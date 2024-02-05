الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبادئ الأهلى.. الأكثر مبيعًا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

مبادئ الأهلي
مبادئ الأهلي

يظل صالح سليم، رئيس نادي الأهلي الأسبق، معشوق الجمهور الأهلاوي الأول بصفته رمزًا كبيرًا في شئون الإدارة وترسيخ المبادئ الرياضية، والذي صار بعده عدد من رؤساء النادي على نفس المنوال، وداخل جناح دار الوطن للطباعة والنشر بمعرض القاهرة الدولي الكتاب الذي يقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس، يعرض كتاب الأهلي المبادئ أولًا، للكاتب كريم سعيد، وهو الكتاب الذي لقى اقبال عدد كبير من زوار المعرض علي شرائه علي حسب وصف مدير الجناح حسين عماد الذي قال جمهور الأهلي لا يترك أي منتج يحمل شعار النادي في الجناح إلا ويقوم بإقتنائه.

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إعلام فلسطين رسائل للاحتلال من مسرح معرض الكتاب بالقاهرة

معرض القاهرة

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

مبادئ الأهلي
مبادئ الأهلي
صالح سليم النادي الأهلي الجمهور الأهلاوي بمعرض القاهرة الدولي الكتاب زوار المعرض إصدارات معرض الكتاب

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