إقبال كبير على ميدالية خريطة فلسطين بمعرض الكتاب

واصل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال٥٥، ويُقام في أرض المعارض في التجمع الخامس، اقبالهم على أجنحة المعرض المختلفة، خاصة التي تُعرض فيها المنتجات الفلسطينية، مثل الميدالية الخشبية التي تحمل خريطة فلسطين القديمة، وتتواجد في قاعة ٢ وسعرها ١٠ جنيهات، حيث لفتت أنظار الحاضرين بشدة وقام عدد كبير منهم بشرائها.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب. وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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