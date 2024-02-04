رئيس جناح الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب: استخدمنا الذكاء الإصطناعي لتوعية الزائرين بطرق مكافحة الفساد

شاركت هيئة الرقابة الإدارية وذراعها الثقافية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، للعام الثالث على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ55.

وفي السياق، التقينا اللواء الدكتور محمد سلامة نائب رئيس الهيئة ورئيس الجناح الخاص بها في المعرض، وأجرينا معه هذا الحوار:

١- ما هو تعليقك على مشاركة الرقابة الإدارية في معرض الكتاب للمرة الثالثة؟

بالطبع، نحن سعداء للغاية بسبب هذه المشاركة التي أصبحت تقليدية سنوية للهيئة في هذا الحدث الثقافي.

٢- ما هي الخدمات الجديدة التي يقدمها الجناح هذا العام للزائرين؟

لقد نجحنا في تدريب ٣١ ألف موظف تم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تمكين عدد كبير من الشباب من التدريب داخل الأكاديمية لمحاربة أشكال مختلفة من الفساد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



٣- ما هي أنواع الفساد الذي تستهدف هيئة الرقابة الإدارية مواجهته ؟

هناك نوعين، فساد كبير وفساد صغير نحاول داخل الهيئة والأكاديمية توفير كافة الجهود لمواجهته.

٤- هل تم الاستفادة من خاصية الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المتدربين ؟

-بالفعل هناك كورسات تدريبية كثيرة تم اعطائها للمتدربين عن طريق الذكاء الإصطناعي والعالم الافتراضي.

٥- ما هي خطة جناح الرقابة الإدارية للتفاعل مع زائري المعرض هذا العام ؟

-نستهدف هذا العام التواصل مع الأطفال من زائري معرض الكتاب لتوجيه بعض النصائح والارشادات البسيطة لهم، مثل تعلم الأخلاق الحميدة وعدم الكذب والنفاق.

٦-هل هناك تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وباقي أجهزة الدولة ؟

-أكيد طبعًا، خاصة جهاز التنظيم والإدارة المعني بإعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة.

٧-ماهو الدور الفعلي للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في معرض الكتاب؟

-قمنا هذا العام بإحضار الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إلي جناح المعرض لتعريف الزائرين عليها، عن طريق الذكاء الإصطناعي والزيارة الإفتراضية.

٨-هل دور الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يقتصر علي التوعية فقط ؟

-هناك دور توعوي للأكاديمية يعتمد علي تدريب أعضائها لمكافحة الفساد، ودور أخر وهو التواصل مع أجهزة انفاذ القانون لخلق بيئة تشريعية وتنفيذية سليمة لمكافحة الفساد.

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