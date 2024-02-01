الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زحام كبير على ماكينات الصراف الآلى بمعرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت ماكينات الصراف الآلي المتواجدة في ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس، زحامًا كبيرًا من قبل الزائرين، من أجل اقتناء ما يحتاجونه من كتب ومؤلفات، خاصة مع إعلان عدد كبير من دور النشر عن خصومات كبيرة، يأتي هذا بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر فبراير لكبار السن، الذين حرصوا أيضًا علي زيارة المعرض بنسخته الـ55.

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إسكيتينج ورسومات هندسية أحدث أنشطة جناح النرويج في معرض الكتاب

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سفيرة بنجلاديش بالقاهرة: سعيدة بمشاركة الشاعرة أمينور رحمن لفعاليات معرض القاهرة للكتاب

 

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري.

 

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
ماكينات الصرف الآلي معرض القاهره الدولي للكتاب المعارض بالتجمع الخامس زحاما كبيرا من قبل الزائرين كتب ومؤلفات دور النشر بدء صرف معاشات شهر فبراير

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