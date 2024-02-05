الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

٥ شارع الجبلاية.. كتاب يكشف الأسباب الحقيقية لتراجع الكرة المصرية

كتاب أزمة الكرة المصرية
كتاب أزمة الكرة المصرية في ٥ شارع الجبلاية

بعد أيام قليلة من توديع منتخبنا الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بكوت ديفوار، وحالة الإحباط التي أصابت الجمهور المصري الذي كان يمني نفسه التتويج بالبطولة الثامنة؛ عرض جناح دار الوطن للطباعة والنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٥، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، كتاب "أزمة الكرة المصرية في ٥ شارع الجبلاية" للكاتب عمر البانوبي، وهو الكتاب الذي حرص عدد كبير من متابعي كرة القدم بشراءه واقتناءه في اليوم قبل الأخير لمعرض الكتاب.

ويقدّم عمر البانوبي في كتابه الجديد "5 شارع الجبلاية" تحليلًا لأبرز قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم على مدار 100 عام، منذ التأسيس في العام 1921 ونيل عضوية الفيفا في العام 1923 وحتى العام 2023، وانعكاسات قرارات الجبلاية على المستوى الفني لكرة القدم المصرية والمنتخبات الوطنية.

ويكشف كتاب "5 شارع الجبلاية" النقاب عن محتوى بعض الوثائق التاريخية ومن بينها لائحة وشروط النسخة الأولى من مسابقة الدوري العام المصري موسم 1948-49، وتقرير حسين حجازي عن موسم الدوري العام وملاحظاته على المسابقة في مهدها.

كما يستعرض الكاتب نقاط القوة والضعف في كرة القدم المصرية على الصعيدين الإداري والفني، ويقدّم رؤيته لمستقبلها وكيفية الخروج من دائرة تكرار الأخطاء والوصول إلى المكانة التي تستحقها الكرة المصرية مقارنة بعراقتها وتاريخها الممتد لأكثر من 100 عام.

معرض الكتاب 2024

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

كتاب أزمة الكرة المصرية في ٥ شارع الجبلاية
كتاب أزمة الكرة المصرية في ٥ شارع الجبلاية
كتاب أزمة الكرة المصرية في ٥ شارع الجبلاية
كتاب أزمة الكرة المصرية في ٥ شارع الجبلاية
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أزمة الكرة المصرية في ٥ شارع الجبلاية الجبلاية الكرة المصرية عمر البانوبي معرض الكتاب 2024 الهيئة المصرية العامة للكتاب

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