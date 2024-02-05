الفرصة الأخيرة.. المساعدات العسكرية الأمريكية لـ إسرائيل وأوكرانيا رهن "قانون الحدود"

تنتظر إسرائيل وأوكرانيا قرار الكونجرس الأمريكي بشأن 118.2 مليار دولار مساعدات عسكرية لهما، بعد أن أصدر أعضاء مجلس الشيوخ الأحد، تفاصيل اقتراح مساعدات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالمساعدات، مرهون بمشروع قانون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعد أشهر من المفاوضات المضنية المغلقة، لتبدو هذه الخطوة بمثابة الفرصة الأخيرة لأوكرانيا من أجل الحصول على المساعدات التي طال انتظارها.

قانون تمويل إسرائيل عسكريًا

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية؛ فإن مشروع القانون الذي طال انتظاره، يوفر 60.1 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، و14.1 مليار دولار لإسرائيل، و20.2 مليار دولار لتحسين الأمن على الحدود الأمريكية، ويشمل أيضًا جيوبًا أصغر لتمويل المساعدات الإنسانية في المناطق التي مزقتها الحرب، والعمليات الدفاعية في البحر الأحمر وتايوان.

وأشار التقرير، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترح في البداية حزمة مساعدات تزيد قيمتها عن 105 مليارات دولار في أكتوبر، ويتطابق الاتفاق الجديد لمجلس الشيوخ تقريبًا مع نسب التمويل التي طلبها بايدن لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والفرق الرئيسي في الاقتراح الجديد هو أكثر من 13 مليار دولار إضافية في تمويل أمن الحدود، والتي كانت نقطة خلاف رئيسية في محادثات مجلس الشيوخ التي استمرت أشهر.

وانتقد الجمهوريون إدارة بايدن لتعاملها مع الحدود، التي شهدت أعدادا قياسية من عبور المهاجرين في الأشهر الأخيرة، ورد الديمقراطيون بأن الرئيس يحتاج إلى مزيد من السلطة التنفيذية لفرض إجراءات أمنية أكثر عدوانية على الحدود.

وقال الرئيس الأمريكي، الأحد، إنه يدعم اقتراح مجلس الشيوخ من الحزبين، بما في ذلك المصطلح الذي يمنحه سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة.

وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، إلى أنه من المقرر التصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء.

ويمثل نشر مشروع القانون انتصارا صغيرا لمفاوضي مجلس الشيوخ الذين تحركوا ذهابا وإيابا لعدة أشهر في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وقال شومر في بيان عقب نشر الاقتراح:"أعلم أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ يريدون إنجاز ذلك، وسيتطلب الأمر تعاونًا بين الحزبين للتحرك بسرعة"، مضيفًا أنه "يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يكتموا الضجيج الصادر عن أولئك الذين يريدون فشل هذا الاتفاق من أجل أجنداتهم السياسية الخاصة".

وأوضح تقرير الشبكة الأمريكية، أن المشرعون الجمهوريون يستعدون لاستقبال مشروع قانون مجلس الشيوخ بالعداء.

أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، يوم السبت عن اقتراح لمجلس النواب من شأنه تمويل إسرائيل وحدها، في محاولة صارخة لاستباق مشروع قانون المساعدات الخارجية الأوسع الذي أقره مجلس الشيوخ، وقال جونسون إن مجلس النواب سيصوت على مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وانتقد البيت الأبيض اقتراح مجلس النواب المضاد، معتبراً إياه حيلة سياسية.