الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب غزة.. وفد من الكونجرس الأمريكى يعتزم زيارة الشرق الأوسط

غزة
غزة

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتوجه إلى الشرق الأوسط ليلة الثلاثاء للاجتماع مع كبار المسئولين الإسرائيليين؛ لمناقشة وضع الحرب بين إسرائيل وفلسطين.

وفي التفاصيل، ذكرت الشبكة أن المشرعين أعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، من المتوقع أيضًا أن يتحدثوا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعماء الدول العربية خلال الزيارة، وفقًا للسيناتور كيرستن جيليبراند.

مجموعة من وفود الكونجرس 

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وقالت جيليبراند لشبكة سي إن إن، إن مجموعتها هي واحدة من عدة وفود من الكونجرس في المنطقة تخطط للقاء كبار المسئولين للتعرف على آخر التطورات في الصراع وتأثير القصف الإسرائيلي في غزة. 

وتابعت أن مجموعتها المكونة من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ ستتوجه أيضًا إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، معقبة: "سنقوم بتقييم وضع الحرب وكذلك الفرص المتاحة للحلفاء الإقليميين لخلق طريق للسلام".

وفي السياق ذاته، من المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضًا إلى الشرق الأوسط لمواصلة المناقشات مع المسئولين الإسرائيليين حول المرحلة التالية من الحرب في غزة.

تعد زيارة بلينكن استمرارًا لمبادرة إدارة بايدن بإرسال كبار مسئوليها إلى إسرائيل على أساس شبه أسبوعي لعقد اجتماعات مباشرة وشخصية مع حكومة الحرب الإسرائيلية.

وكان موضوع مسار الحرب محور المحادثات بين المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين، بما في ذلك مكالمة هاتفية مطولة بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو الأسبوع الماضي وصفها المسئولون بأنها مباشرة للغاية ومتوترة في بعض الأحيان.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن هناك إنذارًا نهائيًا من حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين من غزة وإنه "خُفف قليلًا الآن". ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول الإنذار.

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