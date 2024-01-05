الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسيلة ضغط على إسرائيل لزيادة المساعدات.. وفد الكونجرس الأمريكي يزور مخازن "الضرغام" بالعريش

المساعدات
المساعدات

قال كريم الشيخ، مراسل الغد، إن هناك وفد من الكونجرس الأمريكي وصل قبل قليل، إلى  العريش لمتابعة نقل المساعدات إلى غزة.

 تفاصيل الوفد الأمريكي

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "الغد"، من العريش،: "الوفد مكون من عضوين للكونجرس تابعين للحزب الديمقراطي بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية، لتفقد مخازن "ضرغام"، والتي خصصت استقبال شاحنات المساعدات.

وأوضح مراسل الغد، أن وصول الوفد الأمريكي اليوم إلى العريش من الممكن أن نعتبره وسيلة ضغط على إسرائيل، في محاولة مصرية لضخ مزيد من المساعدات خاصة وأن هناك معبر كرم أبو سالم بجانب معبر رفح، الأمر الذي يعني مزيد من المساعدات.

الكونجرس الأمريكي العريش المساعدات نقل المساعدات غزة

مواد متعلقة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ36 إلى مطار العريش لإغاثة الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 يناير 2024

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار