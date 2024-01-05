وسيلة ضغط على إسرائيل لزيادة المساعدات.. وفد الكونجرس الأمريكي يزور مخازن "الضرغام" بالعريش

قال كريم الشيخ، مراسل الغد، إن هناك وفد من الكونجرس الأمريكي وصل قبل قليل، إلى العريش لمتابعة نقل المساعدات إلى غزة.

تفاصيل الوفد الأمريكي

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "الغد"، من العريش،: "الوفد مكون من عضوين للكونجرس تابعين للحزب الديمقراطي بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية، لتفقد مخازن "ضرغام"، والتي خصصت استقبال شاحنات المساعدات.

وأوضح مراسل الغد، أن وصول الوفد الأمريكي اليوم إلى العريش من الممكن أن نعتبره وسيلة ضغط على إسرائيل، في محاولة مصرية لضخ مزيد من المساعدات خاصة وأن هناك معبر كرم أبو سالم بجانب معبر رفح، الأمر الذي يعني مزيد من المساعدات.