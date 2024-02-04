الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: إسرائيل بحالة تخبط ونتنياهو يعلن رفضه صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو
نتنياهو

قال علي الأعور، كاتب وباحث سياسي، إن إسرائيل في حالة تخبط وبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال يعلن رفضه لصفقة تبادل الأسرى وكذلك بعض وزرائه وأعضاء في حزب الليكود يرفضونها.  

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو أمامه خيارات إما أن يتجه للجمهور الإسرائيلي والمعارضة، بصفقة وهدن شاملة مع حماس تمتد على 3 مراحل وتنتهي بوقف إطلاق النار أو أن يلجأ لبن غفير وزير الأمن الإسرائيلي، الذي يدعوا للاستيطان، مؤكدًا أن الاقتراح الأخير سيكون صعبًا لأن بن غفير يهدد العلاقات الأمريكية.

وتابع أن الصحف الإسرائيلية تتحدث اليوم أن الرئيس الأمريكي يضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب خلال 4 أشهر، مؤكدًا أن إسرائيل لم تتخذ قرارًا بحرب موسعة مع حزب الله ووزير الدفاع الإسرائيلي جالانت قال إن إسرائيل لم تستخدم كل إمكانياتها لحرب حزب الله.

باحث سياسي حالة تخبط نتنياهو صفقة تبادل الأسرى يعلن رفضه إسرائيل

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