مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضى ودينا فؤاد فى المعز لاستكمال حق عرب (خاص)

حصل "الدستور" على صور ظهور الفنان أحمد العوضي والفنانة دينا فؤاد أبطال مسلسل حق عرب الذي يخوض بطولته المطلقة الأولى له بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز فنيًا وعاطفيًا، وتواجد طاقم العمل في منطقة شارع المعز لاستكمال التصوير.



وانتهى أحمد العوضي من تصوير عدد كبير من مشاهد ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامي على مدار الأيام الماضية ليدخل في تصوير عدد من المشاهد الخارجية بشارع المعز وعدد من أحياء القاهرة على مدار الأيام المقبلة.

يُجسد الفنان أحمد العوضي شخصية "عرب" الذي يسكن في منطقة شعبية ويعمل بمصنع أخشاب، ويتعرض لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، بينما تلعب الفنانة دينا فؤاد التي تجسد دور البطولة النسائية أمام العوضي بدور فتاة شعبية تربطها علاقة عاطفية بـ"عرب"، وذلك للمرة الثانية بعد "ضرب نار" الذي خاض به السباق الرمضاني 2023.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

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