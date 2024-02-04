غادة عادل: أتمنى وجود جزء ثاني من "حالة خاصة"

تصدر مسلسل "حالة خاصة" التريند على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تعلق الجمهور بحكايته وقصته خاصة مع البطل نديم أحمد أبو سريع الذي قدمه الفنان طه دسوقي، ليخرج به من لون الكوميديا الذي اعتاد الجمهور على رؤيته فيه ليجسد شخصية شاب مصاب بالتوحد.

ولعبت الفنانة غادة عادل شخصية المحامية للمرة الثانية، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة، من حيث قوة الشخصية ومكانتها، حيث جسدت شخصية أماني النجار، ولديها ابن أيضًا مصاب بالتوحد تمامًا مثل بطل العمل، وتفاعل الجمهور مع الحكاية التي كونت من 10 حلقات فقط، وطالبوا بوجود جزء جديد منها.



وأعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "حالة خاصة " الفريد من نوعه في عالم الدراما، والتي أكدت أنها لم تتوقع أن ينال كل هذا النجاح الكبير، وأن يكون من المسلسلات المفضلة لدى الجمهور.



وقالت "عادل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمد لله الذي كلل نجاحنا في المسلسل بهذه الطريقة وهذا الاحتفاء الكبير من قبل الجمهور، لأنه هو المقياس الحقيقي للنجاح"، متوجهة بالشكر إلى جميع من قام بالتهنئة بنجاح مسلسل حالة خاصة.



وعن وجود جزء ثان من مسلسل "حالة خاصة"، قالت الفنانة غادة عادل: "في الحقيقة مش عارفة هل ستقوم الجهة المنتجة بإنتاج جزء جديد أم لا ولكن أنا اتمني هذا خاصة بعد تعلق الجمهور بالشخصيات".

أبطال مسلسل حالة خاصة

أبطال مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض عبر المنصة الرقمية watch it الأصلية، كل من طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى، والموسيقي التصويرية كانت للموسيقار الكبير هاني شنودة.