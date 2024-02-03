الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عقب عرض "حالة خاصة".. طبيب نفسي: تلك الأعمال تساعد في تقليل شعور مرضي التوحد بالنقص

حالة خاصة
حالة خاصة

أثار مسلسل حالة خاصة والذي عرض على منصة watch it الرقمية، خاصة انه تناول مرض التوحد وقصة نجاح "نديم" والذي قدمها طه الدسوقي وبرع فيها، حيث تعاطف المتابعين للعمل مع حالة نديم الصحية والذي يعاني من التوحد ولكنه تمكن من تحقيق حلمه ان يصبح محامي مشهور.
 

ومن جانبه علق الدكتور، محمد هاني استشاري الطب النفسي، إن تسليط الضوء على هذه المشكلة الصحية وهي التوحد، تساعد بشكل كبير في تعزيز الحالة النفسيه لهؤلاء المرضي بالتوحد وهو ما يساعد فى تقليل شعورهم بعدم القدرة على القيام بالإنجازات، كما يساعد هذا العمل على تعزيز الحالة النفسية لهم وهو أمر في غاية الأهمية.
 

وتابع هاني، فى تصريحات لـ الدستور، أن تناول مسلسل حالة خاصة لمشاكل مرضي التوحد سوف يساهم بشكل كبير في رفع الروح المعنوية لهم، وسيقلل من شعورهم بالنقص او احساسهم بعد القدرة على اداء الأمور او تحقيق نجاح كبير، وهو هدف سامي لانه سوف يساعد فى زيادة حماسهم بشكل كبير وسيؤثر بشكل ايجابي على روحهم المعنوية.

وأشار إلى أهمية القيام بتك الأدوار بشكل كبير وزيادة التركيز عليها، لما تمثله من أهمية كبيرة وتنعكس بشكل ايجابي على هؤلاء المرضي.

الجدير بالذكر أن قصة مسلسل حالة خاصة كانت تدور حول الشخص المصاب بالتوحد وتتلخص حياته في كيفية التعامل مع الناس ورغبته في تحقيق حلمه بالعمل في المحاماة، والذي يحقق فيها نجاحًا كبيرًا بسبب ذكائه، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور وعلقهم بالمسلسل.

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة تقليل شعور مرضي التوحد بالنقص التوحد watch it الرقمية watch it

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