بعد جدل “حالة خاصة”.. هل مريض التوحّد يمكنه التفوق في العمل؟

لاقى مسلسل حالة خاصة للفنانة غادة عادل وطه دسوقي إقبال كثيرا من المتابعين على “watch it" حيث تصدر ترند محرك البحث جوجل، بسبب أحداثه الواقعية التي تناقش فكرة مرض التوحد.

بعد الانتشار الكبير الذي حققه العمل والحالة الخاصة التي قام بها بين المتابعين، بسبب شخصية البطل المصاب بالتوحد في العمل والذي يقوم بعمل هام وهو المحاماة، حيث ظهر العمل الفني مريض التوحد لديه قدرات عالية وغمكانيات بالغة للغاية.

نستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن مرض التوحد وهل من الممكن أن يكون مريض التوحد لديه قدرة عالية في بعض الوظائف.

فبحسب ما ذكر الأطباء حول العالم، فأن مرضي التوحد بشكل عالم لا يتمكنوا من ممارسة الحياة الطبيعية بشكل كامل، ونادا ما يكون مرضي التوحد قادرون على العمل بشكل سليم وطبيعي، ولكن نادرا ما يتمكن مريض التوحد من العمل بشكل ناجح وتكون حالات نادرة جدا وليس من الطبيعي أن يكون مريض التوحد فائق القدرة على العمل في بعض المهن مثل الطب على سبيل المثال وذلك بحكم عدم قدرة مريض التوحد على التعليم بشكل سليم، لكن في بعض الأحيان يكون هناك مرضي لديهم طبيعية خاصة وموهبة كبيرة.

هل مريض التوحد يجيد ممارسة الرياضات المختلفة؟

فمريض التوحد يمكنه أن ينمي بعض المواهب لديه، أو يمكنه تعلم بعض الرياضات مثل السباحة فقد يكتسب بعض المهارات ويتفوق فيها نظرا لزيادة تركيزه على بعض الامور دون غيرها، لذا فان فهناك بعض مرضي التوحد يمكنهم التفوق البارع فى بعض الرياضات، لكن فى الحياة العملية لا يمكنه التفوق بشكل كبير وذلك نظرا لقلة خبرته وإمكانيته فى الإحتكاك بالعالم من حوله.