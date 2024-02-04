الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صدور ديوان "الشاب شآب" لـ أحمد وسام بمعرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

صدر حديثا ديوان "الشاب شآب" للشاعر أحمد وسام، عن دار النور للنشر والتوزيع، وذلك في إطار الأعمال المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقال أحمد وسام، إن ديوان "الشاب شآب" هو أول أعماله الأدبية، والذي يمثل عصارة تجاربه الأخيرة في الحياة، لافتًا إلى أنه بدأ في التحضير لديوانه الثاني والذي تخير له موضوعًا شيقًا ومختلفًا.

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إقبال كبير من زوَّار معرض الكتاب فى يومه الـ11(صور)

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الشاب شآب أحمد وسام دار النور للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات معرض القاهرة معرض القاهرة الدولى معرض الكتاب

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