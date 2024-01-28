الصحفي محمد إبراهيم يكشف في كتابه "حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة" هل كنا بحاجة لـ العاصمة الإدارية؟

شارك الكاتب الصحفي محمد إبراهيم، في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه “عاصمة الخلود: حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة”، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن إصداراتها فى 30 يونيو الماضي احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويوثق الكتاب مراحل تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من اليوم الأول فى مايو 2016 حتى انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 40 ألف فدان فى 2022، وإلى جانب ذلك يوثق الكتاب التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع وكيف تم التعامل معها وكيف قضى المخططون على تخوفات الجغرافي الكبير جمال حمدان والتي تحدث عنها فى فصل كامل فى كتاب القاهرة.

وكشف الكاتب الصحفي محمد إبراهيم في كتابه عن عملية إعداد المخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، والتي تمثل الخط الرئيسي فى كل عمليات التنمية التي تشهدها البلاد منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم فى عام 2014.

معرض الكتاب

وقال إبراهيم حول كتابه عاصمة الخلود، إن الكتاب يجيب أيضا على أغلب التساؤلات التى طرحت كثيرا فى الشارع المصري حول هل كنا نحتاج عاصمة إدارية جديدة فى التوقيت الحالي؟ وكيف تم تمويل هذا المشروع الضخم فى ظل اقتصاديات صعبة؟.. إذا كنا سننتقل للعاصمة الادارية فما هو موقف العاصمة التاريخية؟.. هل العاصمة الادارية مدينة للأغنياء فقط وأسئلة أخرى تحدث عنها المصريون خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الكتاب يعد وثيقة قومية من الطراز الأول، لأنه يوثق تجربة مصرية رائدة ضمن تجاربها التي تؤكد دائما مدى قدرة المصريين على كسر التحديات والصعاب مهما كانت، وهو أمر ليس جديد عليهم – التاريخ يؤكد ذلك -، كما يوثق مدى قدرة العامل المصري على تحطيم الارقام القياسية فى سرعة التنفيذ رغم الظروف المحيطة به، ويوثق أيضا أول يوم عمل فى المشروع من خلال الصور والجولات الصحفية الكثيرة التي أجراها مؤلف الكتاب خلال فترات التنفيذ منذ اليوم الأول.

وأوضح إبراهيم أن الكتاب استغرق عامين متواصلين من العمل والكتابة والمراجعة والتدقيق، لأن الكتاب يضم تواريخ وأحداث كثيرة، وجهات مختلفة من الدولة تكاتفت لتنفيذ المشروع الحلم، وكان من الضروري الحصول على تصديق بما تم إدراجه من معلومات فى الكتاب، حتى تصدر بشكل رسمي.

وأعرب إبراهيم عن سعادته بلحظة إهداء نسخة لرئيس الوزراء، كونه أحد أهم أبطال ملحمة التنمية العمرانية التي ضاعفت الرقعة المأهولة بالعمران فى مصر من 7 لـ 14% من إجمالي مساحة الجمهورية، خلال العشر سنوات الماضية، وليس مشروع العاصمة الادارية الجديدة فقط، غير أن مشروع العاصمة الادارية يعد أيقونة التعمير فى الجمهورية الجديدة، لذلك كان على رأس اهتماماته بالتوثيق.

ووجه محمد إبراهيم الشكر للقائمين على إدارة النشر بالهيئة المصرية للكتاب، على رأسهم الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة، والذي حرص على أن يخرج الكتاب بالشكل الذي يليق بهذا المشروع الضخم، الذي نجحت الإرادة السياسية للبلاد على تنفيذه خلال سنوات لا تعد شيئا فى تاريخ هذا الوطن.

كان الزميل الكاتب الصحفي محمد إبراهيم، أهدى نسخة من كتابه "عاصمة الخلود".. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاح الأخير الدورة الخامسة والخمسين من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء أمس، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة نيفين الكيلاني، ولفيف من الكتاب والأدباء المصريين والعرب.

ودار حوار لدقائق معدودة بين الزميل محمد إبراهيم والدكتور مصطفى مدبولي، خلال إهداء الأخير نسخة من الكتاب، حول ماهية المحتوى الذي يضمه لتوثيق تجربة الدولة المصرية فى إنشاء عاصمة إدارية لها منذ بدء الحديث عنها نهاية سبعينيات القرن الماضي حتى انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى منها فى 2022، وهو ما قابله رئيس الوزراء بتوجيه الشكر للزميل محمد إبراهيم على هذا العمل المهم.

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