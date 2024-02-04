وزير الإنتاج الحربى يحضر افتتاح معرض الدفاع العالمى بالسعودية

حضر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزيــر الدولــة للإنتــاج الحربــي، افتتاح معرض الدفاع العالمي 2024 "WDS" المقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتنظيم المتميز لمعرض الدفاع العالمي 2024، والذي يعكس حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون المعرض متكاملًا وفريدًا من نوعه، بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية ولكل المهتمين من الزوار منصة موحدة تحت سقف واحد، كما أشاد بشعار نسخة هذا العام من المعرض وهو "للغد نستعد"، والذي يتماشى مع حقيقة أنه لا بد للسلام من قوة تحميه، مشددًا على أن توطين تكنولوجيات الصناعات العسكرية الحديثة فى مصر هو هدف رئيسى بالنسبة لكل القائمين على وزارة الإنتاج الحربي، وتعمل الوزارة دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاتها، إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية وعالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له، وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة، بما يدعم مساعي الدولة المصرية لامتلاك القدرة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام، وأعرب الوزير عن تمنياته بنجاح معرض الدفاع العالمي 2024 في تحقيق أهدافه، وخلق العديد من الفرص التجارية لتبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات التجارية في مجال صناعة الدفاع على المستوى العالمي.

- المشاركة بمعرض الدفاع العالمي 2024 "WDS" تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والسعودي

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن مشاركته بمعرض الدفاع العالمي 2024 "WDS" تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والسعودي، والحرص على الاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، مثمنًا مشاركة الجانب السعودي، وعلى رأسه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX" في نسخه الثلاثة بأعوام 2018 و2021 و2023، لافتًا إلى وجود شراكات تعاونية مثمرة بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب السعودي في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، مضيفًا أن آخر أوجه هذه الشراكات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية بشهر ديسمبر الماضي.

وحضر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي "منتدى قادة دفاع المستقبل"، والذي عُقد على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعـرض، وقد جاء منتدى قادة دفاع المستقبل، بحضور رؤساء أركان الدول والمسئولين الحكوميين والعسكريين والصناعيين حول العالم، وتضمّن المنتدى عروضًا تقديمية وحلقات نقاش لعدد من الموضوعات التي تهم المتخصصين في مجال صناعات الدفاع والتسليح، حيث تمت مناقشة السياسات والاتجاهات في صناعة الدفاع في المملكة العربية السعودية والعالم، وكذا مناقشة التطورات والتحديات التي تواجه مستقبل الدفاع، وتمحورت جلسات المنتدى حول "جاهزية الدفاع/ القوة أو الابتكار لتوسيع القدرة، الأمن والاستقرار في العصر السعودي الجديد، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى حلقتين نقاشيتين بعنوان "التحدي الذي يواجهه الأفراد: جذب المواهب المناسبة في قطاع الدفاع وتحسين مهاراتها والاحتفاظ بها، والابتكار بسرعة الملاءمة.. إدارة تحدي التكنولوجيا الدفاعية".

والتقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على هامش معرض الدفاع العالمي، بثابت العباسي، وزير الدفاع العراقي، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، مستعرضًا الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بشركات الوزارة، مشددًا على حرص الوزارة على التعاون التام مع الجانب العراقي في كل المجالات سواء في شكل تصنيع مشترك أو نقل للتكنولوجيا أو غيرها من أوجه التعاون، مؤكدًا على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف المجالات.

- اهتمام وزارة الدفاع العراقية بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية

أكد ثابت العباسي، وزير الدفاع العراقي، على وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، معربًا عن اهتمام وزارة الدفاع العراقية بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية في مجالات التصنيع المختلفة، في ضوء ما تمتلكه من قدرات وخبرات متميزة.

من ناحية أخرى، اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع الأمير محمد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، على هامش معرض "WDS".

- المشاركة بمعرض الدفاع العالمي تؤكد على مدى عمق العلاقات بين مصر والسعودية

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزير "محمد صلاح" أشار إلى أن مشاركته بمعرض الدفاع العالمي تؤكد على مدى عمق العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكدًا أن "WDS" يمثل منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، الأقمار الصناعية)، وهو ما يمثل فرصة واعدة للتعرف على أحدث تكنولوجيات صناعات الدفاع والتسليح حول العالم، لافتًا إلى أنه يرافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال زيارته للمعرض كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، ومحمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.