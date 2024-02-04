الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ختام فعاليات برنامج التعليم المدني بـ5 محافظات

ختام فعاليات برنامج
ختام فعاليات برنامج التعليم المدني

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات برنامج التعليم المدني بــ 5 محافظات هي (بورسعيد، الإسماعيلية، الغربية، دمياط، البحيرة) ويحمل شعار «تنمية، مواطنة، جمهورية جديدة»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشارك في البرنامج 50 شابًا وشابة داخل مراكز الشباب بالمحافظات سالفة الذكر (مركز شباب بورسعيد، مركز شباب الإسماعيلية، نادي دمنهور، مركز شباب مدينة طنطا، مركز شباب عزبة البرج بدمياط).

وتأتي انطلاقة البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا

ويُعد برنامج التعليم المدني تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة، التركيز على تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

txt

وكيل الشباب والرياضة بمطروح: ختام فعاليات الورشة التدريبية برنامج "نتشـارك" للمبادرات المجتمعية

txt

وزارة الشباب والرياضة تنظم ورشة حول "التعبير من خلال الفن" بمعرض الكتاب (فيديو)

كما يهدف البرنامج الي تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

الشباب والرياضة المركزية للتعليم المدني 5محافظات أشرف صبحي الأستراتيجية الوطنية للنشء والشباب

مواد متعلقة

وكيل الشباب والرياضة بمطروح: ختام فعاليات الورشة التدريبية برنامج "نتشـارك" للمبادرات المجتمعية

وزارة الشباب والرياضة تنظم ورشة حول "التعبير من خلال الفن" بمعرض الكتاب (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين