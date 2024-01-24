تعرف على فعاليات وأنشطة معرض القاهرة للكتاب في أول أيامه

تنطلق غدًا فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور بعد افتتاحه الرسمي اليوم في دورته الـ55، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وتستمر فعاليات المعرض بداية من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، وفي السطور التالية نستعرض فعاليات وأنشطة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

الصالون الثقافي

ويستضيف الصالون الثقافي بمعرض الكتاب غدًا عدد من الأنشطة والفعاليات والتي من ضمنها، "الطريق إلى النصر ودور حرب الاستنزاف في الإعداد لانتصارات أكتوبر 1973 وتدمير اللواء تسعون المدرع الإسرائيلي وأسر العقيد عساف ياجورى، بحضور العميد يسرى عمارة، وذلك في الثانية عشر ظهرا وفى قاعة مشروعات السرد العربى لقاء حول "نجيب محفوظ" بمشاركة إبراهيم عبد العزيز وأحمد صبرى أبو الفتوح والدكتور حسين حمودة وعزت القمحاوى، يديرها الدكتور حسين على.

في قضايا ثقافية ندوة آفاق الفلسفة في عالم جديد بحضور د.أشرف منصور، دكتور شايع الوقيان، دكتور محمد الشيخ ويديرها دكتور حسين علي، وفي قاعة شخصيات مصرية ندوة حول المهندس عبدالرحمن حسنين مخلوف أستاذ العمارة وتخطيط المدن، بحضور دكتور رامي الدياسطي، دكتور عادل إسماعيل، دكتور محمد إسماعيل مخلوف، وتديرها نهي توفيق.

العروض الفنية

ضمن العروض الفنية التي يشهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الخميس الموافق 25 يناير، السيرك القومي البين الفني للفنون الشعبية في تمام الساعة الثانية عشرا ظهرا، كورال سلام المركز القومي لثقافة الطفل في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء، فرقة التنورة التراثية الهيئة العامة لقصور الثقافة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

كاتب وكتاب

تستضيف كاتب وكتاب ندوة الذكاء الاصطناعي في دراما السينما والتلفزيون والمنصات، يناقشها دكتورة هويدا مصطفى، عمرو عابدين وذلك في تمام الساعة الثانية عشرا ظهرا، قاعة الأعمال القصصية تسضيف مقامات يناقشها دكتورة عزة بدر، فتحي سليمان وتديرها مني ماهر، وفي كاتب وكتاب ندوة شاهد على على حرب أكتوبر 1973 للواء دكتور سمير فرج ويناقشها اللواء علي إبراهيم الببلاوي والدتور محمد عبدالشافي ويديرها اللواء محمد أحمد هلال، وفي الأعمال الروائية تستضيف جناز لقلب نابض صموئيل مرقس ويناقشها دكتور عايدي علي جمعة ودكتور محمد عبدالعال ويديرها محمد ماهر بسبوني.