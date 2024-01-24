يفتح أبوابه للجمهور غدًا.. التفاصيل الكاملة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تنطلق غدًا فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور بعد افتتاحه الرسمي اليوم الأربعاء في دورته الـ55، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء، وتستمر فعاليات المعرض بداية من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل الكاملة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

افتتاح معرض الكتاب للجمهور

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور غدا الخميس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وجاءت مملكة النرويج ضبف شرف المعرض، واختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية للمعرض، واختيار اسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في معرض الكتاب 120 ناشر من 70 دولة و5250 عارضًا، ويقام على مساحة 80 ألف متر مربع ويضم 5 صالات للعرض، ويشهد خلال الدورة الحالية 550 فعالية ثقافية وفنية بالإضافة إلى استحداث 6 محاور جديدة.

خصومات معرض الكتاب

توفر الهيئات والمؤسسات الثقافية خصومات تصل لـ50%، حيث تم تخصيص 7 قاعات للبرنامج الثقافي، تخصيص أماكن للفنون الحرة، وأطلق الناشرون المصريين والعرب مبادرة لمنح تخفيضات تصل لـ80% على الكتب، ويتم دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب بقيمة اشتراك تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

تم تخصيص مسارات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة دخل قاعات وساحات معرض الكتاب، وإتاحه خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، كما يوجد استراحات ببجمهور وأماكن للخدمات.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وكانت قدعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

كذلك أصدرت الهيئة مجموعة من مؤلفات الكاتب الراحل يعقوب الشاروني، شخصية معرض الطفل، وهي "جمل حكاياتنا العربية"، و"البخلاء"، و"حكايات إيسوب"، و"زهرة السعادة"، ومسرحية "أبطال بلدنا"، فضلًا عن كتاب "في محبة يعقوب الشاروني" يضم شهادات حول الراحل كتبها نخبة من المثقفين وكتاب أدب الأطفال المصريين والعرب والأجانب.