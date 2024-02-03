السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هيئة الكتاب" تنظم حفل توقيع لكتاب "صحافة المواطن وقضايا المرأة" بمعرض الكتاب

د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب حفل توقيع لكتاب "صحافة المواطن وقضايا المرأة" للكاتبة الصحفية والباحثة في شئون الإعلام وقضايا النساء د/ أميرة عبدالكريم، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وشارك في حفل الندوة المنعقدة وحفل التوقيع للكتاب عدد من الإعلاميين والتنفيذيين، وعدد من الشباب أصحاب المبادرات والمهتمين بالقضايا النسوية.

ويتواجد الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بصالة ١ بلوك B1، وصالة ٢ بلوك C47، وصالة ٣ بلوك B 35، وصالة ٤ بلوك C 47، وصالة ٥ بلوك A36.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
د/ أميرة عبد الكريم،
معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب حفل توقيع لكتاب صحافة المواطن وقضايا المرأة حفل الندوة القضايا النسوية

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