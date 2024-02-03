السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مدحت نافع: معدل النمو في مصر محفز جدا والتوقعات العالمية مبشرة

الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق والخبير الاقتصادي، إن كتاب “توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024”، صدر له نسخ سابقة في 2023، وقد قيمنا في 2023 ما حدث، ولم يكن الهدف التنبؤ بل التوقع في ظل السياق الدولي والإقليمي ومعدل التقلبات العالمية.

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جاء ذلك خلال ندوة “توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024” والتي نظمتها قاعة فكر وإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق والخبير الاقتصادي، وأدار الندوة الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأضاف “نافع” أن التقلبات الشديدة تساوي مخاطر كبيرة، ونحن نعاني من الحروب المشتغلة مثل روسيا وأوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقبلهم أزمة متحور كورونا، لأن مصر تدفع قيمة كل هذا.

وكشف أن الأزمة العقارية في الصين، وحرب غزة أثر في تحديد الاتجاهات الاقتصادية في السياحة والتجارة وقناة السويس، فضلا عن تصوراتنا عن الغاز المسال وتأثيره على مصر، وكذلك التغير المناخي.

معرض الكتاب 

وأضاف أن مصر تعاني من عجز مزمن مزدوج، وهو العجز الداخلي ويتم تمويله من أذون الخزانة، ونحن نركز على المعاملات الجارية، ونعاني كذلك من التضخم الجامح، لأن أزمة التضخم والدين الخارجي يجب أن نواجهه في العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تتحرك لمحاصرة التضخم وحل أزمة الدين الخارجي.

واستطرد أن معدل النمو في مصر محفز جدا، وتوقعات النمو العالمية مبشرة في 2024، فإذا استطعنا محاصرة التضخم والآثار السلبية لحرب غزة، يمكن أن نعيد توقعات النمو في 2024.

واختتم أن معدلات البطالة في مصر ما زالت جيدة مما يقلل من مخاوف التعرض لركود تضخمي، والفضل في هذا للمشروعات القومية المستمرة التي استوعبت الكثير من العمالة التشغيلية، وعلينا بالانضباط المالي المتمثل في الكبح المالي للخروج من الأزمات.

الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين والتجارة السابق والخبير الاقتصادي توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024 معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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