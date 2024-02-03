السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد عكاشة: مشاركة 24 خبيرًا بـ"توقعات مصرية للإقليم والعالم فى 2024"

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك 24 خبيرًا مصريًا شاركوا في كتاب “توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024”.

جاء ذلك خلال ندوة “توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024” التي نظمتها قاعة فكر وإبداع بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق والخبير الاقتصادي، وأدار الندوة الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

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اتجاهات التسلح الإقليمي

وأوضح أن كتاب التوقعات حدد اتجاهات التسلح الإقليمي في المنطقة، وألقى الضوء على الأمن البحري، وتوقع مسارات الأمور خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، والتنافس الصيني الأمريكي، وكذلك توقعات الطاقة، وجميعها توقعات محورية وأساسية للمتابعين للأحداث في مصر والعالم.

وكشف أن الإقليم يمر بظرف صعب جدا، وهذا التحدي عالمي بدأ من متحور كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا أحداث فلسطين، ومنذ هذه الأحداث ونحن نشهد الكثير من التغيرات، مشيرا إلى أن المركز يرصد أحداث 2023، ويتوقع عام 2024، ويدلي بتوقعاته بناء على الأحداث الجارية.

ولفت إلى أن الإقليم يمر بظرف صعب جدا، وهذا التحدي عالمي بدأ من متحور كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا أحداث فلسطين، ومنذ هذه الأحداث ونحن نشهد الكثير من التغيرات، مشيرا إلى أن المركز يرصد أحداث 2023، ويتوقع عام 2024، ويدلي بتوقعاته بناء على الأحداث الجارية

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024 ندوة معرض القاهره الدولي للكتاب

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