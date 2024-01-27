اللواء أحمد عبدالله: لا سيطرة على مواقع التواصل.. وهناك من يريد تحطيم الدول

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، إن مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل إيجابي وسلبي على الجميع، ولكن سلبياتها أكبر بكثير.

وأضاف خلال حضوره حفل توقيع كتاب "“مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة وتحليل”، للدكتورة نهاد صبيح، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وخبيرة التنمية البشرية، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في بلازا 1 بقاعة حفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بحضور اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سعيد بالتواجد في هذا الحفل، وتصدي الدكتورة لهذا الموضوع الشائك الذي يشغل العالم بأكمله.

وتساءل عبدالله "من منا لم يتأثر سلبا بمواقع التواصل الاجتماعي؟، قائلا الجميع تأثر، موضحا أن الإعلام هو الوسيلة لنقل الرأي العام للجمهور، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون هناك توجيه للإعلام حفاظا على الأمن القومي، وحتى نقوم بنشر ما هو في صالح الدولة وأمنها، وهو بنا فكر ومنظومة المجتمع.

مواقع التواصل لا سيطرة عليها

وتابع: “مواقع التواصل لا سيطرة عليها، وهناك من يريدون تحطيم الدول، فكم من أنظمة سقطت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، كم من حالات الطلاق حول العالم نتيجة التواصل، هناك ملايين والسبب مواقع التواصل”.

وأوضح أن الدكتورة نهاد صبيح تصدت لموضوع شائك ومهم، ولن أنام حتى أنتهي من قراءة الكتاب، مشيرا إلى الغرض من الأخبار الكاذبة المنتشرة تفتيت الأسر والأشخاص، فالموضوع يشغل العالم كله وليس مصر وحدها، متمنيا أن يكون للدكتورة نهاد إصدارات جديدة كل عام حتى يكون الوعي هو نبراس مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.