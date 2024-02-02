الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبدالله النجار: المرأة تتحمل ما لا يتحمله بشر.. ولا ينكر فضلها إلا جاحد

الدكتور عبدالله النجار
الدكتور عبدالله النجار بمعرض الكتاب

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية، إنه من الواجب علينا أن نبحث عن رصيد المرأة في الدنيا قبل رصيدها في الآخرة، وأنا أقدر المرأة لأنها أساس عمار هذا الكون، ولولا المرأة ما كان هذا الكون، فالمقصود الإلهي لا يتحقق دون المرأة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا”، في القاعة الدولية بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور عبدالله النجار، عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة، وأدارتها الكاتبة نشوى الحوفي، مدير النشر الثقافي بدار نهضة مصر.

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صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

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حضور استثنائى.. مئات الآلاف يتوافدون على معرض الكتاب (فيديو)

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح “النجار” أن المرأة داخل البيوت تتحمل ما لا يتحمله بشر، وهذا تفضل منها وليس واجبا، فهي التي تعيد للرجل توازنه وهذه هي مهمتها، وهذا تفضل  وإحسان منها، ويجب أن نحمدها عليه.

وأضاف أنه بدأ حياته بالتعليم على يد امرأة ما زالت على قيد الحياة، فقد تعدت المائة عام، وهي أول من علمتني وحفظتني القرآن الكريم، وصاحبة فضل كبير عليا ولذلك أنا أقر بفضل المرأة، ولا ينكر فضل المرأة إلا جاحد.

وأوضح “النجار” أن المرأة داخل البيوت تتحمل ما لا يتحمله بشر، وهذا تفضل منها وليس واجبا، فهي التي تعيد للرجل توازنه وهذه هي مهمتها، وهذا تفضل وإحسان منها، ويجب أن نحمدها عليه.

وأضاف أنه بدأ حياته بالتعليم على يد امرأة ما زالت على قيد الحياة، فقد تعدت المائة عام، وهي أول من علمتني وحفظتني القرآن الكريم، وصاحبة فضل كبير عليا ولذلك أنا أقر بفضل المرأة، ولا ينكر فضل المرأة إلا جاحد.

الدكتور عبدالله النجار عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي البحوث الاسلامية المرأة ندوة صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا معرض القاهره الدولي للكتاب

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