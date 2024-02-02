عبدالله النجار: المرأة تتحمل ما لا يتحمله بشر.. ولا ينكر فضلها إلا جاحد

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية، إنه من الواجب علينا أن نبحث عن رصيد المرأة في الدنيا قبل رصيدها في الآخرة، وأنا أقدر المرأة لأنها أساس عمار هذا الكون، ولولا المرأة ما كان هذا الكون، فالمقصود الإلهي لا يتحقق دون المرأة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا”، في القاعة الدولية بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور عبدالله النجار، عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة، وأدارتها الكاتبة نشوى الحوفي، مدير النشر الثقافي بدار نهضة مصر.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأوضح “النجار” أن المرأة داخل البيوت تتحمل ما لا يتحمله بشر، وهذا تفضل منها وليس واجبا، فهي التي تعيد للرجل توازنه وهذه هي مهمتها، وهذا تفضل وإحسان منها، ويجب أن نحمدها عليه.

وأضاف أنه بدأ حياته بالتعليم على يد امرأة ما زالت على قيد الحياة، فقد تعدت المائة عام، وهي أول من علمتني وحفظتني القرآن الكريم، وصاحبة فضل كبير عليا ولذلك أنا أقر بفضل المرأة، ولا ينكر فضل المرأة إلا جاحد.

وأوضح “النجار” أن المرأة داخل البيوت تتحمل ما لا يتحمله بشر، وهذا تفضل منها وليس واجبا، فهي التي تعيد للرجل توازنه وهذه هي مهمتها، وهذا تفضل وإحسان منها، ويجب أن نحمدها عليه.

وأضاف أنه بدأ حياته بالتعليم على يد امرأة ما زالت على قيد الحياة، فقد تعدت المائة عام، وهي أول من علمتني وحفظتني القرآن الكريم، وصاحبة فضل كبير عليا ولذلك أنا أقر بفضل المرأة، ولا ينكر فضل المرأة إلا جاحد.