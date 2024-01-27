نهاد صبيح: محافظ أسوان هو أول من عملني الولاء والانتماء

قالت الدكتورة نهاد صبيح، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وخبيرة التنمية البشرية، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان هو أول من عملها الولاء والانتماء.

وأضافت "صبيح"، خلال حفل توقيع كتابها "“مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة وتحليل”، في بلازا 1 بقاعة حفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، إأ حروب الجيل الخامس ليست مباشرة لانها قائمة على مواجهات الفكر، مشيرة إلى أن كتابها يحمل أكثر من دراسة وتحليل تهم الشباب.

وأشارت إلى أن الشباب بدأ يبقى عنده وعي باستخدام السوشيال ميديا، مشيرة: إلى "أننا نحتاج الى دور العلم والمرجعيات الأدبية، وهو ما شجعني على الدراسة".

ووجهت رسالة للشباب بعدم التوجه إلى الاستسهال في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: أن منشئ المحتوى لابد أن يكون لديه محتوى هادف وقت التناول، ولدينا أدباء كبار نرجع لهم في هذا الإطار.

واستطردت: نحتاج الفترة الحالية إلى توثيق وأرقام ومعلومات موثقة عن طريق الدراسة والتحليل لاستفادة الباحثين منه، مشيرة إلى أن الدولة تتصدى للهجمة الشرسة من الخارج، والبداية دائمًا من الأسرة من خلال التنشئة.

وأوضحت أن الهجمات الغربية فكرت في تشتيت الأسرة المصرية عبر تهميش دور الأم والأب، متابعة:"الجيل بتاعنا في معركة حقيقية وملناش مرجعية في مسألة مواقع التواصل، ومطلوب مننا نصارع مع أولادنا وأنفسنا، فالموضوع يحتاج إلى صبر مع الأولاد والدعم النفسي".

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.