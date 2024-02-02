الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نسرين البغدادي: لابد أن نتجنب النظرة الدونية للمرأة والقيادة السياسية أنصفتها في دستور 2014

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي بمعرض الكتاب

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة، إننا يجب أن نقر الحق في أن يكون للمرأة نصيب في حياة زوجها، وأن يقر الزوج بهذا الأمر في وثيقة الزواج.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا”، في القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور عبدالله النجار، عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة، وأدارتها الكاتبة نشوى الحوفي، مدير النشر الثقافي بدار نهضة مصر.

وأوضحت أن مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يعمل عليه المجلس القومي للمرأة لأنه أحد المخارج الرئيسية للقفز على الأزمة الاقتصادية.

وكشفت أن المرأة تصرف أموالها على أولادها وهذه مساهمة أساسية في الأسرة، وهذا يكون شيئ غير منظور وغير مقدر، ومن حقها أن نقدرها على هذا المساهمة، فالمرأة أنصفتها القيادة السياسية خاصة في دستور 2014، فقد أصبحت وزيرة وموجودة في ابرلمان ومجلس الشيوخ وتتولى رئاسة بعض المؤسسات المهمة.

واختتمت أنه من الواجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية لهذه الإرادة، ولابد أن ننظر إلى حالة المرأة إذا كنا نريد أن ننظر إلى المجتمع، ولابد أن نتجنب النظرة الدونية للمرأة، فلابد أن يكون لها إنصاف.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 
واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الدكتورة نسرين البغدادي بمعرض الكتاب
الدكتورة نسرين البغدادي بمعرض الكتاب
الدكتورة نسرين البغدادي بمعرض الكتاب
الدكتورة نسرين البغدادي بمعرض الكتاب
وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي

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