محافظ أسوان: مواقع التواصل تؤثر بالسلب على حياتى

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان: "إن معاناتي من مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بالسلب على حياتي مع الأولاد"، مشيرًا إلى أن البداية كانت من 25 يناير وما تبعها من مشاكل كبيرة.

وأضاف المحافظ، خلال حفل توقيع كتاب "مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة وتحليل"، لزوجته الدكتورة نهاد صبيح، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وخبيرة التنمية البشرية، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في بلازا 1 بقاعة حفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، أن الكلمة تؤثر في الناس الذين لا يمتلكون الوعي الكامل، حيث من الممكن أن تدمر كلمة البلد ونحن لا نشعر.

وأوضح أن الدراسة التي ألفتها الدكتورة نهاد صبيح حول مواقع التواصل الاجتماعي، مهمة جدًا وتوعوية أكبر، موضحًا أن الحوار مع الأولاد كان مرهقًا ومزعجًا وهو ما جعلني أساهم وأساعد الدكتورة في زمالة ناصر العليا، وهو ما ساهم في نقل الوعي الموجود بين يدينا الآن.

وتابع: مقتنع جدًا بفكر الدكتورة نهال، لأن لها تجربة عملية في الأسرة ونجحت في إقناع الآخرين فيما لم أقدر عليه.

واستطرد: نحن نعمل على عملية وعي للبلد، وقد قرأت الدراسة بتمعن وهناك بعض النقاط التي ناقشناها سويًا، وقد عشت جميع المواقف التي مرت بالدراسة.

واختتم: هناك تأثير من مواقع التواصل الاجتماعي على حياة المواطن نفسيًا، وقد تؤثر على قرارات المسئول خاصة الذين لا يمتلكون شخصية قوية، موضحًا أن الكتاب سينقل صورة طيبة لكل من يطلع عليه، وأنا سعيد بالكتاب والتحليل وسعيد بالتأثر فيما كتبته الدكتورة، موجهًا رسالة للشباب قائلًا: "أي حاجة مش موثقة نتجاهلها تمامًا".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.



واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.