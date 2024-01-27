محمد نبيل: معارك الجيل الخامس أكبر بكثير من الكلاسيكية المعروفة

قال الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة، إن الجميع كان قبل 2010 يتحدث عن المعارك الكلاسيكية ولم يتحدث أحد عن معارك الجيل الخامس والسوشيال ميديا، وهي معارك أكبر بكثير من الكلاسيكية المعروفة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف خلال حضوره حفل توقيع كتاب "“مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة وتحليل”، للدكتورة نهاد صبيح، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وخبيرة التنمية البشرية، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في بلازا 1 بقاعة حفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، أن عنوان الكتاب يساهد بشكل كبير في صناعة المعرفة.

معرض الكتاب

وأوضح أن المؤلف ودار النشر لديهم ذكاء وفطنة كبيرة لاختيار العنوان وغلاف الكتاب، فهذا يرتقي لمستوي عالي من التسويق والنشر، موجها الشكر لمصمم الغلاف لأنه قدم المعنى الصحيح للتواصل الاجتماعي، ألا وهو التباعد، لأننا من الممكن أن نكون متواصلين مكانا ولكن متباعدين فكرا.

وأوضح أن الكتاب يناقش المواجهات الافتراضية التي أسقطت العديد من الدول، وساهمت في اندلاع الكثير من الثورات، وهو ما يناقشه الكتاب عبر الدراسة والتحليل.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين؛ ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

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