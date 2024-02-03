الاحتلال يرتكب 13 مجزرة فى اليوم الـ120 من العدوان على غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ120 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 27131 شهيدًا و66287 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أبرز التطورات خلال الساعات الماضية
- قصف محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.
- قصف منزل في حي قريب من المستشفى الأوروبي.
- قصف مناطق غربي خان يونس.
- قصف مناطق أنصار غربي مدينة غزة.
- قصف مربع سكني في قيزان أبورشوان جنوبي خان يونس.
- شن غارات عنيفة على منطقة زراعية في دير البلح وسط القطاع.
- إطلاق نار في محيط مستشفى الأمل في خان يونس.
- تدمير منزل في محيط مدارس العودة شرق خان يونس.
- قصف حي النمساوي في خان يونس.
- قصف منزل لعائلة الهمص في حي الجنينة شرقي مدينة غزة؛ أسفر عن شهيدين.
- قصف منزل لعائلة أبونصير في شارع الطرزي في مدينة دير البلح وسط القطاع، أسفر عن شهيد و3 إصابات.
- قصف محيط مبنى جمعية الهلال الأحمر في خان يونس.
- شن غارات على مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في غزة، أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.
- نسف منازل سكنية وسط خان يونس.
- قصف منزل قرب نادي خدمات خان يونس.
- اقتحام الدبابات بشكل مفاجئ قرب جامعة الأقصى والمحكمة الشرعية غربي خان يونس وإطلاق النار صوب الصحفيين والمواطينين؛ ما أدى إلى سقوط إصابات.
- تدمير مستشفى حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة.
- شن غارات جوية على مدينة رفح جنوب القطاع.
- شن غارة جوية على منطقة حي الجنينة شرقي رفح.
- قصفْ منزل لعائلة حجازي شرقي رفح، أسفر عن 12 شهيدًا و17 مصابًا.
- تدمير مسجد تميم الداري في بيت لاهيا شمال غزة.