الاحتلال يرتكب 13 مجزرة فى اليوم الـ120 من العدوان على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ120 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 27131 شهيدًا و66287 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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