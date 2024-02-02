"حماس" تُطالب بانسحاب إسرائيلى كامل من غزة كجزء من صفقة الرهائن

أجرى قادة من حركة “حماس” والجهاد الإسلامي، مجموعة اتصالات هاتفية اليوم الجمعة، لمناقشة اقتراح لصفقة رهائن محتملة ووقف إطلاق النار.

وأشار بيان صادر عن الحركة إلى أن قادة المقاومة اتفقوا على نهاية العدوان كبند رئيسي في أي اتفاق مع إسرائيل، على أن يشمل انسحاب جيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة٫ ورفع الحصار وإعادة الإعمار.

يأتي ذلك بعد أنباء عن اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار في الحرب بين حماس وإسرائيل بين المفاوضين في باريس نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لمسؤول مطلع على المحادثات.

إطلاق سراح آلاف الأسرى والانسحاب الكامل

ودعت “حماس” إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وهو أمر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يوافق عليه.

وتعهد “نتنياهو” الثلاثاء، بالمضي قدما حتى يكتمل هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس في غزة.

أسامة حمدان: إسرائيل مُصرة على تحويل بعض مناطق غزة لمنطقة أمنية

وقال أسامة حمدان، المسئول الكبير في حماس في بيروت، يوم الجمعة، إن إسرائيل تصر على الاحتفاظ ببعض المناطق في غزة كمنطقة أمنية، وهو ما يقول إنه غير مقبول. وقال حمدان لقناة إل بي سي التلفزيونية اللبنانية يوم الجمعة "ما نريده أولا هو وقف إطلاق نار شامل وشامل، ونريد أيضا التزامات لإعادة بناء غزة".



انتقادات واسعة للسياسات الغربية تجاه إسرائيل

ووقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا على انتقادات لاذعة للسياسة الغربية تجاه إسرائيل وغزة، واتهموا حكوماتهم بالتواطؤ المحتمل في جرائم حرب.

وفي بيان ، قال المسؤولون إن هناك "خطراً معقولاً من أن سياسات حكوماتنا تساهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".

وهم يتهمون حكوماتهم بالفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى وإضعاف "مكانتهم الأخلاقية" في العالم.