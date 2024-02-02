8 أمراض معدية انتشرت فى غزة.. تعرف عليها

منذ بداية الحرب في قطاع غزة، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي الأمراض المعدية، وخاصة بين النازحين من سكان القطاع في المدارس أو المخيمات، بسبب ندرة المياه النظيفة، وغياب أبسط سبل العيش الكريم، وقد حدث ما حذرت منه المنظمات خاصة مع بداية الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار، واستمرار قطع المياه النظيفة، وزيادة عدد النازحين، وانتشار الجثث بين الطرقات، وكذلك ندرة مواد التعقيم.

أمراض معدية تفشت في غزة

رصدت منظمة الصحة العالمية، الأمراض المنتشرة في غزة، مصحوبة بأعداد المصابين، بين النازحين في الملاجئ والمخيمات، وهي كالتالي:

حوالي 180 ألف حالة التهاب في الجهاز التنفسي العلوي.

136.4 ألف حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة

55.4 ألف حالة قمل وجرب

5،330 حالة جدري الماء

42.7 ألف حالة طفح جلدي

4722 حالة قوباء

4683 حالة من متلازمة اليرقان الحاد

126 حالة التهاب سحايا.

منظمة الصحة العالمية

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن نقص الغذاء، وندرة المياه يعتبران من أهم أسباب تفشي الأمراض، ونذير بانتهاء الحياة في قطاع غزة،لا سيما في بيئة تفتقر إلى الخدمات الصحية المنقذة للأرواح، ولا يستطيع الجسم التصدي لهذه الأمراض بسهولة مع نقص الغذاء والجوع.

وحتى الآن، نزح 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون حوالي 85% من سكان غزة، منذ 7 أكتوبر، وفقًا للأونروا.

في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية بشكل كامل، بعد تعمد قوات الاحتلال الاسرائيلي قصف المستشفيات والمنشآت الصحية بشكل مستمر، بالإضافة إلى نقص الأدوية والمواد اللازمة للاسعافات الأولية، كما تنتشر أمراض الجهاز التنفسي وخاصة في ظل تراجع درجات الحرارة، وسقوط الأمطار، وعدم وجود بيئة دافئة صالحة لحياة الإنسان في مثل تلك الظروف.