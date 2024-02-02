محلل سياسي: الفصائل العراقية ترى أن الوجود الأمريكي خطر لابد من زواله

أعلنت عدد من الفصائل العراقية منها كتائب حزب الله العراقية، قبل أيام، وقف كل الهجمات على القوات الأمريكية، لعدم رغبتها في إحراج الحكومة العراقية وأبدت ملاحظات علنية عن خلافات مع إيران وما يسمى بمحور المقاومة.

وكانت واشنطن قد اتهمت كتائب حزب الله العراقية بتنفيذ الهجوم بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي على الحدود الأردنية السورية، الذى أسفر عن مقتل 3 من الجنود الأمريكيين وإصابة العشرات.

وأوضح خبراء عراقيون أن الفصائل العراقية تراجعت عن قصف الأهداف الأمريكية، لأنها تريد تجنب صراع إقليمي يتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال علي الصاحب الباحث والمحلل السياسي العراقي، الواقع العراقي يشهد اضطراب سياسي نتيجة خلافات داخلية تجاه التواجد الأمريكي على أرض العراق فهناك من يعتبر القوات الأمريكية قوات صديقة بل أن بقائها ضروري لاستقرار الوضع الأمني وحتى السياسي وهناك من يرى العكس.

الفصائل العراقية المسلحة ترى أن الوجود الأمريكي خطر لابد من زواله

وأضاف الصاحب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفصائل العراقية المسلحة ترى أن الوجود الأمريكي خطر لابد من زواله وتسعى بكل قوتها لتلك الإزالة.

وتابع الصاحب “شهدنا مؤخرا كم العمليات العسكرية واستهداف القواعد، الأمر الذي أحرج الحكومة العراقية التي تتعرض لضغط وانتقادات من الجانب الأمريكي الذي يحاول إيقاف تلك الهجمات".

وأشار "الصاحب"إلي أن الاستهداف الأخير الذي أثار غضب الجانب الأمريكي كان على الحدود العراقية الأردنية وهدد حينها الرئيس الأمريكي جو بايدن برد قاس على تلك الفصائل مما أثار حفيظة الحكومة العراقية كثيرا.

الأمر الذي أدى إلى إعلان بعض تلك الفصائل بوقف عملياتها ضد الجانب الأمريكي منعا لمزيدا من الإحراج، وإعطاء الوقت الكافي للحكومة العراقية لحسم ملف تواجد القوات الأمريكية على أراضيها، مستدركا “وقد تشهد الأيام المقبلة الكثير من الأحداث التي قد يتغير فيها صمت تلك الفصائل”.