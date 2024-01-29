الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير استراتيجي يكشف تفاصيل هجوم الفصائل العراقية على القاعدة الأمريكية بالحدود الأردنية

الهجوم على القاعدة
الهجوم على القاعدة الأمريكية بالحدود الأردنية

قال جلال العابدي، الخبير الإستراتيجيي، إنه منذ أحداث 7 أكتوبر وتعرضت القواعد الأمريكية المختلفة إلى 107 حادث اعتداء أسفرت عن 76 إصابة مختلفة، مؤكدًا أنه للمرة الأولى يأتي الهجوم على الحدود الأردنية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة الأمريكية الوسطى تقول إن الهجوم وقع على الحدود الأردنية مباشرة بحوالي 1 كيلو، مشيرًا إلى أن القاعدة يوجد بها 200 جندي أمريكي وتبتعد من 10 إلى 15 كيلو متر عن الحدود الأردنية.

كيفية تنفيذ الفصائل العراقية لعملية التفجير

وتابع "العابدي" أن فصائل عراقية أعلنت مسئوليتها عن الحادث وأنها دخلت للمنطقة صباح اليوم وفجرت المسيرة بالوحدة، مؤكدًا أن السيناريوهات المتوقعة من أمريكا أنه يوجد محللين وخبراء بعضهم يتوقع أن يكون الرد داخل إيران وبعضهم يرى أنه سيكون خارج إيران، متوقعًا أن يكون الرد خارج إيران لأنها لن تكون المرة الأخيرة التي يحدث فيها ضرب للقواعد الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تريدان امتداد الحرب، ولا توسعة القتال أكثر من هذا لأن العالم ليس في حاجة لفتح أماكن نزاع أكثر من هذا. 

الخبير الإستراتيجيي الفصائل العراقية تنفيذ عملية التفجير إيران

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