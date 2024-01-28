جمهوريون يحملون بايدن مسئولية مقتل الجنود الأمريكيين بالقاعدة الأمريكية شمال الأردن

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن السياسيين الجمهوريين يسارعون إلى إلقاء اللوم على وفاة أفراد الخدمة الأمريكية على باب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال توم كوتون، السيناتور عن أركنساس، في منشور على موقع X: "لقد شجع جو بايدن إيران لسنوات عديدة من خلال التسامح مع الهجمات على قواتنا، ودعم آيات الله بمليارات الدولارات، واسترضائهم بلا نهاية".



وأضاف: لقد ترك قواتنا كالبط، والآن قتل ثلاثة وأصيب العشرات، وأضاف أن الرد الوحيد على هذه الهجمات يجب أن يكون انتقاما عسكريا مدمرا ضد القوات الإرهابية الإيرانية، سواء في إيران أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وتبنى عضو الكونجرس عن ولاية فلوريدا بايرون دونالدز خطا مماثلا، قائلا: "ما كان ينبغي لهذا أن يحدث أبدا، إن استراتيجية استرضاء بايدن تجاه إيران ووكلائها لم تنجح".

وكتب أن السلام من خلال القوة يضمن عالما أكثر أمانا للجميع.



وقال مارك هيرتلينج، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، إن الوفيات الأمريكية كانت "أخبارًا صعبة".



قوات الحشد الشعبي منتشرة



وفي منشور له على موقع X، تويتر سابقًا، قال: "قوات الحشد الشعبي العراقية منتشرة في جميع أنحاء هذه المنطقة، وكان التصدي لها تحديًا مستمرًا لأكثر من عقد من الزمن".

ويعتقد الكثيرون أنه من السهل "القضاء" على هذا التهديد٫ إنه ليس كذلك."



كما توجه جنرال متقاعد آخر بالجيش الأمريكي، ويسلي كلارك، القائد الأعلى السابق لقوات التحالف في أوروبا، إلى X للحث على توجيه ضربات الي الوكلاء في جميع نحاء الشرق الأوسط.

وقال: "على الولايات المتحدة أن تتوقف عن القول: لا نريد التصعيد، وهذا يدعوهم إلى مهاجمتنا، توقفوا عن وصف ضرباتنا بأنها "انتقامية".

بايدن يعلق على مقتل الجنود الأمريكيين





وعزا الرئيس جو بايدن على الفور غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين إلى "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".



وقال بيان للجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية تمركزت "في قاعدة شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية".



وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، لقناة المملكة العامة، إن الجنود لم يتم استهدافهم على الأراضي الأردنية، بل في قاعدة التنف الجوية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية.



وتأتي غارة الطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في أعقاب تصاعد التوترات على طول الحدود الأردنية مع سوريا، حيث كثفت عمان حملتها لضرب شبكات تهريب المخدرات والأسلحة المدعومة من إيران داخل الأراضي السورية. وأدت سلسلة غارات جوية على بلدة الأورمان بمحافظة السويداء، إلى مقتل 10 أشخاص مطلع الشهر الجاري، بحسب جماعات مراقبة.



وقد لفت المسئولون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج والأردن، الانتباه بشكل متزايد إلى الدور المركزي الذي يلعبه السوريون في شبكات تهريب مادة الكبتاغون المنشطة القوية، وهي مادة تشبه الأمفيتامين. وقد أثبت هذا المخدر أنه بمثابة بقرة حلوب لنظام بشار الأسد في دمشق، مما أدى إلى اتهامات بأن سوريا تعمل كـ"دولة مخدرات"، بسبب اعتمادها على أرباح المخدر، وهو ما كان المسئولون الإقليميون يأملون في تحقيقه. يمكن كبحها من خلال تطبيع العلاقات.