بعد مقتل جنود أمريكيين.. بايدن يوجه إصبع الاتهام إلى إيران
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وقال، خلال تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية": "3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة، على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا".
وأضاف: "سنحاسب كل المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي سنختارها".
وكانت أفادت وكالة الأخبار الفرنسية، ونقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة على قاعدة في الأردن.