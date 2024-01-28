الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد مقتل جنود أمريكيين.. بايدن يوجه إصبع الاتهام إلى إيران

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


وقال، خلال تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية": "3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة، على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا".

وأضاف: "سنحاسب كل المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي سنختارها".


وكانت أفادت وكالة الأخبار الفرنسية، ونقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة على قاعدة في الأردن.
 

الرئيس الامريكي بايدن أمريكا جنود أمريكيون إيران

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